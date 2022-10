Primera Nacional: tres partidos por el Reducido

-13.10 (TyC Sports): Gimnasia (Mendoza)-Deportivo Morón. Árbitro: Gastón Brizuela.

-18.05 (DirecTV): Almagro-Independiente Rivadavia (Mendoza). Árbitro: Pablo Giménez.

-18.10 (TyC Sports): Estudiantes (RC)-Deportivo Riestra. Árbitro: José Carreras.

Los equipos que juegan de local tienen ventaja deportiva y con el empate pasarán de fase

Resultados registrados:

Estudiantes de Buenos Aires 3-Chaco For Ever 0; All Boys 0-Defensores de Belgrano 2.

A la siguiente ronda se sumará San Martín de Tucumán, tercero en la tabla general, además de los ganadores de este domingo más Estudiantes (BA) y Defensores de Belgrano, que lograron su pasaje este sábado.

A la semifinal avanzarán tres equipos y se sumarán a Instituto de Córdoba, segundo en la tabla general del torneo regular.

Las instancias semifinales al igual que la final se disputarán a partido y revancha con ventaja deportiva y de localía para el mejor posicionado en la tabla general.