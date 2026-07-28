Juegos Suramericanos 2026: La gimnasia rítmica pondrá ocho títulos en juego

La disciplina tendrá cuatro jornadas de competencia y entregará medallas en pruebas individuales y de conjunto, con la participación de delegaciones de los países afiliados a la Odesur

En los Juegos Suramericanos, la gimnasia artística se desarrollará en el estadio Rosario Arena en el sur provincial.

La gimnasia rítmica combina expresión corporal, danza y destreza técnica con el uso de diferentes aparatos. Durante sus rutinas, las gimnastas ejecutan saltos, giros, equilibrios y lanzamientos al ritmo de la música, utilizando aro, balón, mazas y cinta. Esa disciplina formará parte de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela. La competencia reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países, distribuidos en 43 deportes y 60 disciplinas.

El certamen será uno de los acontecimientos deportivos más importantes en la historia de la provincia. Además de reunir a atletas de toda la región, dejará una huella en la infraestructura, el desarrollo de las distintas disciplinas y la consolidación de Santa Fe como sede de grandes competencias internacionales. Dentro de ese programa, la gimnasia rítmica se disputará del 18 al 21 de septiembre en el estadio Rosario Arena, ubicado en bulevar Oroño 2493, en Rosario.

Podrán participar atletas cuyos comités olímpicos nacionales estén afiliados o hayan sido invitados por la Organización Deportiva Suramericana. Además, las respectivas federaciones nacionales deberán integrar la CONSUGI (Confederación Sudamericana de Gimnasia) y estar afiliadas a la Federación Internacional de Gimnasia.

Cuatro jornadas y ocho títulos en juego

El programa contemplará ocho pruebas con entrega de medallas. En la competencia individual se disputarán el concurso múltiple y las finales de aro, balón, mazas y cinta. La modalidad de conjunto, en tanto, tendrá tres definiciones: el concurso general, la final del primer ejercicio y la final del segundo ejercicio. De esta manera, la disciplina entregará ocho medallas de oro, ocho de plata y ocho de bronce.Cada prueba deberá contar con la participación de representantes de al menos cinco países para poder ser habilitada, de acuerdo con lo establecido por el manual de competencia de la Odesur.

Cómo será el sistema de competencia

Las gimnastas deberán tener al menos 16 años cumplidos durante 2026. Cada país podrá inscribir un máximo de diez atletas: hasta cuatro para las pruebas individuales y seis para la modalidad de conjunto, con cinco titulares y una suplente.

Las delegaciones también podrán presentar hasta dos entrenadores y un jefe de equipo. Aunque las disposiciones generales mencionan las ramas femenina y masculina, la cuota establecida para los Juegos Suramericanos contempla diez plazas femeninas y ninguna masculina por comité olímpico nacional.

En las pruebas individuales, las participantes deberán ejecutar ejercicios con los cuatro aparatos incluidos en el programa: aro, balón, mazas y cinta. Las notas obtenidas durante la clasificación determinarán el acceso al concurso múltiple y a las finales por aparato.

Las diez mejores gimnastas de la clasificación avanzarán a la final del concurso múltiple, con un máximo de dos representantes por país. En esa instancia deberán completar cuatro ejercicios y la campeona será quien obtenga la puntuación más alta en la suma de sus presentaciones.

Para las finales por aparato se clasificarán las ocho mejores competidoras de cada especialidad, también con un límite de dos por federación nacional. El título quedará en manos de la gimnasta que alcance la mejor calificación en la rutina decisiva.

La competencia de conjuntos

Cada conjunto deberá presentar dos ejercicios diferentes durante la fase clasificatoria. Uno será ejecutado con cinco aparatos idénticos, mientras que el restante combinará los dos tipos de elementos determinados por el Comité Técnico de la Federación Internacional de Gimnasia. Las rutinas deberán ser realizadas por cinco gimnastas. Los países podrán registrar una sexta integrante como suplente, aunque todas las atletas inscriptas deberán participar en al menos uno de los ejercicios del programa. El conjunto campeón del concurso general será el que obtenga la mayor puntuación en la suma de las dos rutinas. Para las finales específicas se clasificarán los cuatro mejores equipos de cada ejercicio, además de un conjunto de reserva.