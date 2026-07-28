Team Chile llega a Santa Fe 2026 con más de 500 deportistas y grandes figuras

Con una de las delegaciones más numerosas de los Juegos Suramericanos 2026, Chile buscará volver a ser protagonista del deporte continental

El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, aseguró que los Juegos Suramericanos 2026 marcarán "el inicio del ciclo olímpico para todos los países del Cono Sur" y destacó la importancia que tendrá la competencia como instancia para medir el nivel de las principales potencias de la región. En ese contexto, Team Chile llegará a Santa Fe con una de las delegaciones más numerosas del certamen y con atletas de primer nivel internacional.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, que recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países. Los deportistas competirán en 43 deportes y 60 disciplinas, en el acontecimiento deportivo más importante de la historia de la provincia.

Con una delegación que superará los 500 deportistas y presencia en 40 deportes, Team Chile llegará a la provincia con el objetivo de volver a ubicarse entre las principales potencias de Sudamérica. El país trasandino buscará mejorar el cuarto puesto conseguido en Asunción 2022, donde obtuvo 38 medallas de oro, 32 de plata y 61 de bronce. En la historia de los Juegos, su mejor actuación fue el subcampeonato alcanzado de manera consecutiva en La Paz 1978, Rosario 1982 y Santiago 1986.

El inicio de un nuevo ciclo olímpico

Para el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, los Juegos Suramericanos representan mucho más que una competencia regional. "Los Juegos Suramericanos son muy importantes para el Team Chile porque marcan el inicio del ciclo olímpico para todos los países del Cono Sur. Este megaevento nos permite medirnos con una mayor cantidad de naciones y, principalmente, con las otras potencias de la región como Brasil y Argentina", explicó.

Además, destacó que varias disciplinas otorgarán plazas para los Juegos Panamericanos, por lo que el certamen será determinante para el desarrollo deportivo de muchos atletas.

Experiencia y nuevas generaciones

La delegación chilena combinará deportistas de amplia trayectoria internacional con jóvenes que comienzan a consolidarse en la elite. "Siempre fue muy importante trabajar el recambio. Sabemos que las carreras deportivas no son eternas y el desarrollo de juveniles que realizan las federaciones resulta fundamental. Hoy las nuevas generaciones llegan con experiencia porque ya participaron en Juegos Suramericanos de la Juventud o Panamericanos Junior", señaló Mujica.

Entre las principales figuras aparecen la campeona olímpica de tiro Francisca Crovetto; las remeras Melita y Antonia Abraham, máximas medallistas chilenas en Juegos Panamericanos; la histórica nadadora Kristel Köbrich, que disputará sus séptimos Juegos Suramericanos; los tricampeones olímpicos de vóley de playa Marco y Esteban Grimalt; la atleta Martina Weil, campeona panamericana; el número uno del mundo de karate Rodrigo Rojas; el campeón mundial de esquí náutico Matías González y la referente del BMX Freestyle Macarena Pérez.

El titular del Comité Olímpico chileno destacó que el nivel deportivo del continente continúa creciendo y que los Juegos Suramericanos permiten competir frente a atletas de nivel mundial sin salir de la región. "Nuestros deportistas pueden medirse contra campeones mundiales u olímpicos. Ese escenario no lo tienen todos los días. La exigencia es altísima y llevaremos una delegación con lo mejor que tenemos", afirmó.

Un mensaje para Santa Fe

Mujica también valoró el trabajo que realiza la provincia para organizar el evento y aseguró que el legado trascenderá la competencia. "Personalmente pude visitar las obras porque soy parte de la Comisión de Seguimiento de Odesur y los recintos son de primer nivel. Los Juegos Suramericanos son un megaevento de nivel mundial y el legado de infraestructura permitirá el desarrollo del deporte santafesino durante décadas", destacó.

Con una generación que mezcla experiencia, talento y renovación, Team Chile llegará a Santa Fe dispuesto a escribir un nuevo capítulo de su historia deportiva. Y lo hará en unos Juegos que, además de reunir a los mejores atletas del continente, buscarán dejar un legado que beneficie a las próximas generaciones y consolide a la provincia como un escenario de referencia para el deporte sudamericano.