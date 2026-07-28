Se viene otro Unión: los refuerzos que pueden cambiar el equipo

Luis Spahn adelantó que el club trabaja para destrabar la situación en FIFA. Si llegan las habilitaciones, Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira, Eric Ramírez, Mauro Luna Diale y Juan De Dios Pintado estarán disponibles para el duelo del sábado en Mendoza.

La semana aparece como decisiva para Unión . No solo porque el equipo tendrá varios días para preparar el compromiso del próximo sábado ante Gimnasia de Mendoza, sino porque la dirigencia confía en resolver uno de los principales inconvenientes que condicionó el inicio del Torneo Clausura: las inhibiciones que le impidieron utilizar a sus incorporaciones.

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En declaraciones a LT9 (AM 1150), el presidente Luis Spahn se mostró optimista y dejó entrever que el club está cerca de levantar las inhibiciones en FIFA, una gestión que, de concretarse, permitirá inscribir y habilitar a los cinco refuerzos que llegaron en este mercado.

Madelón espera por cinco caras nuevas en Unión

Si durante los próximos días llegan las habilitaciones correspondientes, Leonardo Madelón podrá contar por primera vez con Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira, Juan De Dios Pintado, Eric Ramírez y Mauro Luna Diale.

Todos los futbolistas estarían en condiciones administrativas y físicas para ser convocados, aunque no todos ingresarían desde el arranque.

En principio, Juan De Dios Pintado comenzaría en el banco de suplentes, ya que Lautaro Vargas se consolidó como una de las piezas más firmes del equipo y mantendría su lugar en el lateral derecho.

En cambio, Joaquín Mosqueira tiene serias posibilidades de meterse en el once inicial. El mediocampista pelea por un lugar con Emilio Giaccone, en una de las dudas que mantiene el entrenador.

Otro foco de atención pasa por Ignacio Malcorra. El experimentado volante aparece como una alternativa para ocupar el centro del mediocampo o la función de enlace, aunque la incógnita es si desplazará a Lucas Menossi, uno de los puntos altos en el empate frente a Platense.

Luna Diale y Ramírez, con un lugar casi asegurado en Unión

Las mayores certezas pasan por dos de los refuerzos ofensivos. Mauro Luna Diale tiene muchas chances de quedarse con el lugar que ocupó Brahian Cuello sobre la banda izquierda, mientras que Eric Ramírez aparece como el principal candidato para reemplazar a Misael Aguirre en el ataque.

De confirmarse esas variantes, Unión presentaría una formación con varios cambios respecto del equipo que igualó en el estreno frente a Platense en Vicente López.

Maizon Rodríguez, descartado; vuelve Estigarribia

No todas son buenas noticias para Madelón. El uruguayo Maizon Rodríguez quedó prácticamente descartado para viajar a Mendoza debido a una lesión muscular, la cual lo sacó del debut ante Platense.

En consecuencia, Tomás Fagioli seguiría como titular. El juvenil dejó una buena imagen en su debut, más allá del infortunio del gol en contra que abrió el marcador frente al Calamar.

En contrapartida, el cuerpo técnico recibió una noticia alentadora con Marcelo Estigarribia, quien ya trabaja a la par de sus compañeros luego de recuperarse de la lesión en uno de sus tobillos.

El delantero se había perdido gran parte de la pretemporada y no pudo participar de los amistosos frente a Ben Hur y Rosario Central, por lo que su regreso representa una alternativa importante para el tramo que viene.

Una semana larga para preparar el viaje a Mendoza

La postergación del partido frente a Lanús le permitirá a Unión disponer de varios días más de trabajo. El encuentro correspondiente a la segunda fecha fue reprogramado debido a la participación del Granate en la Copa Sudamericana, donde este miércoles visitará a Cienciano en Perú tras imponerse 2-0 en el partido de ida.

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Por ese motivo, Unión y Lanús jugarán recién el jueves 6 de agosto, desde las 19, en el estadio 15 de Abril.

Mientras tanto, toda la atención está puesta en lo que ocurra en las próximas horas en los escritorios. Si la dirigencia logra levantar las inhibiciones, Madelón podrá potenciar considerablemente su plantel y presentar una versión renovada del equipo el próximo sábado, desde las 15.30, cuando visite a Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Legrotaglie.