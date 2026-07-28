Uno Santa Fe | Unión | Unión

Se viene otro Unión: los refuerzos que pueden cambiar el equipo

Luis Spahn adelantó que el club trabaja para destrabar la situación en FIFA. Si llegan las habilitaciones, Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira, Eric Ramírez, Mauro Luna Diale y Juan De Dios Pintado estarán disponibles para el duelo del sábado en Mendoza.

Ovación

Por Ovación

28 de julio 2026 · 09:17hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Se viene otro Unión: los refuerzos que pueden cambiar el equipo

Prensa Unión

La semana aparece como decisiva para Unión. No solo porque el equipo tendrá varios días para preparar el compromiso del próximo sábado ante Gimnasia de Mendoza, sino porque la dirigencia confía en resolver uno de los principales inconvenientes que condicionó el inicio del Torneo Clausura: las inhibiciones que le impidieron utilizar a sus incorporaciones.

LEER MÁS: Desde Chile llaman por Thiago Cardozo y en Unión ya hacen números

En declaraciones a LT9 (AM 1150), el presidente Luis Spahn se mostró optimista y dejó entrever que el club está cerca de levantar las inhibiciones en FIFA, una gestión que, de concretarse, permitirá inscribir y habilitar a los cinco refuerzos que llegaron en este mercado.

Madelón espera por cinco caras nuevas en Unión

Si durante los próximos días llegan las habilitaciones correspondientes, Leonardo Madelón podrá contar por primera vez con Ignacio Malcorra, Joaquín Mosqueira, Juan De Dios Pintado, Eric Ramírez y Mauro Luna Diale.

Todos los futbolistas estarían en condiciones administrativas y físicas para ser convocados, aunque no todos ingresarían desde el arranque.

En principio, Juan De Dios Pintado comenzaría en el banco de suplentes, ya que Lautaro Vargas se consolidó como una de las piezas más firmes del equipo y mantendría su lugar en el lateral derecho.

En cambio, Joaquín Mosqueira tiene serias posibilidades de meterse en el once inicial. El mediocampista pelea por un lugar con Emilio Giaccone, en una de las dudas que mantiene el entrenador.

Otro foco de atención pasa por Ignacio Malcorra. El experimentado volante aparece como una alternativa para ocupar el centro del mediocampo o la función de enlace, aunque la incógnita es si desplazará a Lucas Menossi, uno de los puntos altos en el empate frente a Platense.

Luna Diale y Ramírez, con un lugar casi asegurado en Unión

Las mayores certezas pasan por dos de los refuerzos ofensivos. Mauro Luna Diale tiene muchas chances de quedarse con el lugar que ocupó Brahian Cuello sobre la banda izquierda, mientras que Eric Ramírez aparece como el principal candidato para reemplazar a Misael Aguirre en el ataque.

De confirmarse esas variantes, Unión presentaría una formación con varios cambios respecto del equipo que igualó en el estreno frente a Platense en Vicente López.

Maizon Rodríguez, descartado; vuelve Estigarribia

No todas son buenas noticias para Madelón. El uruguayo Maizon Rodríguez quedó prácticamente descartado para viajar a Mendoza debido a una lesión muscular, la cual lo sacó del debut ante Platense.

En consecuencia, Tomás Fagioli seguiría como titular. El juvenil dejó una buena imagen en su debut, más allá del infortunio del gol en contra que abrió el marcador frente al Calamar.

En contrapartida, el cuerpo técnico recibió una noticia alentadora con Marcelo Estigarribia, quien ya trabaja a la par de sus compañeros luego de recuperarse de la lesión en uno de sus tobillos.

El delantero se había perdido gran parte de la pretemporada y no pudo participar de los amistosos frente a Ben Hur y Rosario Central, por lo que su regreso representa una alternativa importante para el tramo que viene.

Una semana larga para preparar el viaje a Mendoza

La postergación del partido frente a Lanús le permitirá a Unión disponer de varios días más de trabajo. El encuentro correspondiente a la segunda fecha fue reprogramado debido a la participación del Granate en la Copa Sudamericana, donde este miércoles visitará a Cienciano en Perú tras imponerse 2-0 en el partido de ida.

LEER MÁS: Alivio en Unión: Spahn afirmó que el miércoles se solucionará el tema de las inhibiciones

Por ese motivo, Unión y Lanús jugarán recién el jueves 6 de agosto, desde las 19, en el estadio 15 de Abril.

Mientras tanto, toda la atención está puesta en lo que ocurra en las próximas horas en los escritorios. Si la dirigencia logra levantar las inhibiciones, Madelón podrá potenciar considerablemente su plantel y presentar una versión renovada del equipo el próximo sábado, desde las 15.30, cuando visite a Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Legrotaglie.

Unión Luis Spahn FIFA
Noticias relacionadas
Spahn afirmó que el tema de las inhibiciones se solucionará este miércoles.

Alivio en Unión: Spahn afirmó que el miércoles se solucionará el tema de las inhibiciones

Luis Spahn debe resolver de manera inmediata el tema de las inhibiciones.

La dirigencia de Unión debe imitar lo hecho por los jugadores y el cuerpo técnico

Unión recibirá 800.000 dólares por la venta de Fascendini a Talleres.

¿Cuánto dinero recibirá Unión por la venta de Fascendini a Talleres?

Agustín Colazo continúa en Unión.

Colazo continúa en Unión y Aldosivi cerró la llegada de un delantero

Lo último

La dirigencia de Colón y una decisión que inevitablemente traerá consecuencias

La dirigencia de Colón y una decisión que inevitablemente traerá consecuencias

Con un pie afuera de Unión: Gimnasia aceleró a fondo por Agustín Colazo

Con un pie afuera de Unión: Gimnasia aceleró a fondo por Agustín Colazo

Santo Tomé: detuvieron a un hombre acusado de un delito contra la integridad sexual de un menor

Santo Tomé: detuvieron a un hombre acusado de un delito contra la integridad sexual de un menor

Último Momento
La dirigencia de Colón y una decisión que inevitablemente traerá consecuencias

La dirigencia de Colón y una decisión que inevitablemente traerá consecuencias

Con un pie afuera de Unión: Gimnasia aceleró a fondo por Agustín Colazo

Con un pie afuera de Unión: Gimnasia aceleró a fondo por Agustín Colazo

Santo Tomé: detuvieron a un hombre acusado de un delito contra la integridad sexual de un menor

Santo Tomé: detuvieron a un hombre acusado de un delito contra la integridad sexual de un menor

Cuándo es el próximo fin de semana largo y qué se conmemora

Cuándo es el próximo fin de semana largo y qué se conmemora

Team Chile llega a Santa Fe 2026 con más de 500 deportistas y grandes figuras

Team Chile llega a Santa Fe 2026 con más de 500 deportistas y grandes figuras

Ovación
Una decisión que hace ruido en Colón: Rubén Botta tiene avanzado su arribo a Nacional

Una decisión que hace ruido en Colón: Rubén Botta tiene avanzado su arribo a Nacional

Alivio en Unión: Spahn afirmó que el miércoles se solucionará el tema de las inhibiciones

Alivio en Unión: Spahn afirmó que el miércoles se solucionará el tema de las inhibiciones

Juegos Suramericanos 2026: La gimnasia rítmica pondrá ocho títulos en juego

Juegos Suramericanos 2026: La gimnasia rítmica pondrá ocho títulos en juego

Continúa la disputa de los dieciseisavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Continúa la disputa de los dieciseisavos de final de la Copa Concejo 0.0%

El Turismo Zonal Santafesino vivió un gran fin de semana en Rafaela

El Turismo Zonal Santafesino vivió un gran fin de semana en Rafaela

Policiales
Intentaron asesinar a un joven de 19 años con una lluvia de balazos en barrio Santa Marta

Intentaron asesinar a un joven de 19 años con una lluvia de balazos en barrio Santa Marta

Santa Fe y Santo Tomé: en cinco allanamientos, detuvieron a cuatro vendedores de drogas y secuestraron estupefacientes

Santa Fe y Santo Tomé: en cinco allanamientos, detuvieron a cuatro vendedores de drogas y secuestraron estupefacientes

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal