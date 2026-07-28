Uno Santa Fe | Ovación | Turismo Zonal

El Turismo Zonal Santafesino vivió un gran fin de semana en Rafaela

En cumplimiento de la quinta fecha de su calendario, el Turismo Zonal Santafesino se presentó por primera vez en la temporada en el autódromo ciudad de Rafaela

Ovación

Por Ovación

28 de julio 2026 · 09:11hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Federico Rossi

Federico Rossi, de Santa Clara de Saguier, fue el ganador en los Fiat 600 del Turismo Zonal.

El Turismo Zonal Santafesino completó una brillante quinta fecha de la temporada en el Autódromo Ciudad de Rafaela, en un fin de semana que volvió a dejar en claro el gran presente que atraviesan las categorías. En un carrerón nuevamente de los Fiat 600 TZ, con cuatro pilotos luchando por la victoria, el ganador fue Federico Rossi, quien se lleva un carrerón sobre la línea de sentencia ganando por 1 décima a Horacio Fernández y a Julián Roldán. En los Fiat 128TZ, Mariano Basan, logró su primera victoria. Melchiori metió la tercera victoria al hilo en una carrera muy peleada en los 1400. En los TZ1600, Damián Massara fue finalmente el ganador luego de un recargo a Emiliano Gioria.

Las categorías pasaron por Rafaela

Con un imponente marco de público acompañando durante las dos jornadas, las cuatro divisionales brindaron un espectáculo de altísimo nivel. La transmisión oficial, a cargo de Senses Producciones y con el relato del reconocido José Luis Benedetto, le dio un marco aún más importante a un evento que estuvo a la altura de las expectativas.

Los Fiat 600 TZ, Fiat 128 TZ y Fiat 1400 TZ presentaron un excelente parque de máquinas, mientras que los TZ 1600 continúan consolidando su crecimiento, incrementando nuevamente la cantidad de protagonistas en pista y ratificando el buen momento que atraviesa la categoría.

En los Fiat 600 TZ, la emoción volvió a ser protagonista. En una final apasionante, con cuatro pilotos peleando por la victoria hasta la bandera a cuadros, Federico Rossi consiguió repetir triunfo por primera vez en la temporada al imponerse por apenas una décima sobre Horacio Fernández, mientras que Julián Roldán completó un podio de altísimo nivel.

En los Fiat 128 TZ, Mariano Basan escribió una página importante al conseguir su primera victoria dentro de la categoría. El piloto de Avellaneda dominó una final atípica de principio a fin, construyendo una diferencia gracias a un ritmo contundente que le permitió ganar de semáforo a bandera.

El santotomecino Diego Melchiori consigui&oacute; la tercera victoria de la temporada en los 1600.

El santotomecino Diego Melchiori consiguió la tercera victoria de la temporada en los 1600.

La Fiat 1400 TZ volvió a regalar una de las carreras del fin de semana. Con hasta ocho autos luchando por la punta durante buena parte de la competencia, Diego Melchiori logró imponerse luego de una intensa batalla para alcanzar su tercera victoria consecutiva, confirmando el gran momento que atraviesa el bicampeón de los Fiat 128 TZ.

Por su parte, los TZ 1600 ofrecieron otra final de gran nivel. Si bien Emiliano Gioria cruzó primero la bandera a cuadros, un recargo posterior modificó el clasificador y le entregó la victoria a Damián Massara, quien volvió a subir a lo más alto del podio en una categoría que continúa creciendo carrera tras carrera.

La quinta fecha dejó todos los condimentos que caracterizan al Turismo Zonal Santafesino: grandes espectáculos en pista, definiciones apasionantes, un notable parque automotor, un gran acompañamiento del público y una transmisión de primer nivel que permitió que miles de fanáticos siguieran las alternativas desde distintos puntos de la región. Con este presente, el campeonato continúa afianzándose como uno de los principales espectáculos del automovilismo santafesino.

Turismo Zonal Santafesino Rafaela
Noticias relacionadas
Se concretó la segunda fecha de la segunda etapa del Dos Orillas de inferiores.

Pasó la segunda jornada de la final Six del interuniones de juveniles

Defensores de Alto Verde se medirá con Unión por la Copa Concejo Municipal 0.0%.

Continúa la disputa de los dieciseisavos de final de la Copa Concejo 0.0%

banfield y sarmiento buscan reaccionar tras un debut con derrota en el clausura

Banfield y Sarmiento buscan reaccionar tras un debut con derrota en el Clausura

argentinos recibe a estudiantes (rc) con la mision de seguir en la cima del clausura

Argentinos recibe a Estudiantes (RC) con la misión de seguir en la cima del Clausura

Lo último

La dirigencia de Colón y una decisión que inevitablemente traerá consecuencias

La dirigencia de Colón y una decisión que inevitablemente traerá consecuencias

Con un pie afuera de Unión: Gimnasia aceleró a fondo por Agustín Colazo

Con un pie afuera de Unión: Gimnasia aceleró a fondo por Agustín Colazo

Santo Tomé: detuvieron a un hombre acusado de un delito contra la integridad sexual de un menor

Santo Tomé: detuvieron a un hombre acusado de un delito contra la integridad sexual de un menor

Último Momento
La dirigencia de Colón y una decisión que inevitablemente traerá consecuencias

La dirigencia de Colón y una decisión que inevitablemente traerá consecuencias

Con un pie afuera de Unión: Gimnasia aceleró a fondo por Agustín Colazo

Con un pie afuera de Unión: Gimnasia aceleró a fondo por Agustín Colazo

Santo Tomé: detuvieron a un hombre acusado de un delito contra la integridad sexual de un menor

Santo Tomé: detuvieron a un hombre acusado de un delito contra la integridad sexual de un menor

Cuándo es el próximo fin de semana largo y qué se conmemora

Cuándo es el próximo fin de semana largo y qué se conmemora

Team Chile llega a Santa Fe 2026 con más de 500 deportistas y grandes figuras

Team Chile llega a Santa Fe 2026 con más de 500 deportistas y grandes figuras

Ovación
Una decisión que hace ruido en Colón: Rubén Botta tiene avanzado su arribo a Nacional

Una decisión que hace ruido en Colón: Rubén Botta tiene avanzado su arribo a Nacional

Alivio en Unión: Spahn afirmó que el miércoles se solucionará el tema de las inhibiciones

Alivio en Unión: Spahn afirmó que el miércoles se solucionará el tema de las inhibiciones

Juegos Suramericanos 2026: La gimnasia rítmica pondrá ocho títulos en juego

Juegos Suramericanos 2026: La gimnasia rítmica pondrá ocho títulos en juego

Continúa la disputa de los dieciseisavos de final de la Copa Concejo 0.0%

Continúa la disputa de los dieciseisavos de final de la Copa Concejo 0.0%

El Turismo Zonal Santafesino vivió un gran fin de semana en Rafaela

El Turismo Zonal Santafesino vivió un gran fin de semana en Rafaela

Policiales
Intentaron asesinar a un joven de 19 años con una lluvia de balazos en barrio Santa Marta

Intentaron asesinar a un joven de 19 años con una lluvia de balazos en barrio Santa Marta

Santa Fe y Santo Tomé: en cinco allanamientos, detuvieron a cuatro vendedores de drogas y secuestraron estupefacientes

Santa Fe y Santo Tomé: en cinco allanamientos, detuvieron a cuatro vendedores de drogas y secuestraron estupefacientes

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Ruta 34: secuestraron 388 kilos de cocaína ocultos en camiones cisterna, valuados en más de US$ 7 millones

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal