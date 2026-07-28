El Turismo Zonal Santafesino completó una brillante quinta fecha de la temporada en el Autódromo Ciudad de Rafaela, en un fin de semana que volvió a dejar en claro el gran presente que atraviesan las categorías. En un carrerón nuevamente de los Fiat 600 TZ, con cuatro pilotos luchando por la victoria, el ganador fue Federico Rossi, quien se lleva un carrerón sobre la línea de sentencia ganando por 1 décima a Horacio Fernández y a Julián Roldán. En los Fiat 128TZ, Mariano Basan, logró su primera victoria. Melchiori metió la tercera victoria al hilo en una carrera muy peleada en los 1400. En los TZ1600, Damián Massara fue finalmente el ganador luego de un recargo a Emiliano Gioria.
El Turismo Zonal Santafesino vivió un gran fin de semana en Rafaela
En cumplimiento de la quinta fecha de su calendario, el Turismo Zonal Santafesino se presentó por primera vez en la temporada en el autódromo ciudad de Rafaela
Por Ovación
Las categorías pasaron por Rafaela
Con un imponente marco de público acompañando durante las dos jornadas, las cuatro divisionales brindaron un espectáculo de altísimo nivel. La transmisión oficial, a cargo de Senses Producciones y con el relato del reconocido José Luis Benedetto, le dio un marco aún más importante a un evento que estuvo a la altura de las expectativas.
Los Fiat 600 TZ, Fiat 128 TZ y Fiat 1400 TZ presentaron un excelente parque de máquinas, mientras que los TZ 1600 continúan consolidando su crecimiento, incrementando nuevamente la cantidad de protagonistas en pista y ratificando el buen momento que atraviesa la categoría.
En los Fiat 600 TZ, la emoción volvió a ser protagonista. En una final apasionante, con cuatro pilotos peleando por la victoria hasta la bandera a cuadros, Federico Rossi consiguió repetir triunfo por primera vez en la temporada al imponerse por apenas una décima sobre Horacio Fernández, mientras que Julián Roldán completó un podio de altísimo nivel.
En los Fiat 128 TZ, Mariano Basan escribió una página importante al conseguir su primera victoria dentro de la categoría. El piloto de Avellaneda dominó una final atípica de principio a fin, construyendo una diferencia gracias a un ritmo contundente que le permitió ganar de semáforo a bandera.
La Fiat 1400 TZ volvió a regalar una de las carreras del fin de semana. Con hasta ocho autos luchando por la punta durante buena parte de la competencia, Diego Melchiori logró imponerse luego de una intensa batalla para alcanzar su tercera victoria consecutiva, confirmando el gran momento que atraviesa el bicampeón de los Fiat 128 TZ.
Por su parte, los TZ 1600 ofrecieron otra final de gran nivel. Si bien Emiliano Gioria cruzó primero la bandera a cuadros, un recargo posterior modificó el clasificador y le entregó la victoria a Damián Massara, quien volvió a subir a lo más alto del podio en una categoría que continúa creciendo carrera tras carrera.
La quinta fecha dejó todos los condimentos que caracterizan al Turismo Zonal Santafesino: grandes espectáculos en pista, definiciones apasionantes, un notable parque automotor, un gran acompañamiento del público y una transmisión de primer nivel que permitió que miles de fanáticos siguieran las alternativas desde distintos puntos de la región. Con este presente, el campeonato continúa afianzándose como uno de los principales espectáculos del automovilismo santafesino.