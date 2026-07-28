Pasó la segunda jornada de la final Six del interuniones de juveniles

Por la 2° fecha del Torneo Dos Orillas de juveniles, en la copa de Oro de M19, se produjeron los triunfos de Santa Fe Rugby, y CRAR, mientras que CRAI igualó con Estudiantes en Paraná

En una jornada gris pero cargada de emociones e interesantes encuentros, en los diversos escenarios de la región, se disputó la segunda fecha de la segunda etapa del Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que tiene como organizadores a la Unión Santafesina y a la Unión Entrerriana de Rugby. En la Copa de Oro, CRAI es el puntero en M19, y Santa Fe Rugby en M17 . Por su parte, en M16, manda Estudiantes de Paraná y en M15, CRAI. En la Copa de Plata, mandan Universitario y CRAI en M19 y M17, respectivamente.

En cuanto a la Final Six de la copa de Oro, en Menores de 19, en Cabaña Leiva, CRaR superó a La Salle Jobson por 38 a 14 bajo el referato de Mateo Ciaccio, y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby doblegó al Paraná Rowing Club por 32 a 26 con el arbitraje de Fabián Prats. En la capital entrerriana, Estudiantes de Paraná y CRAI empataron 33 a 33 con el referato de Fernando Sánchez. Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 8, Estudiantes 7, CRAR y Santa Fe Rugby 5, Paraná Rowing 2, y La Salle Jobson 0. En la próxima fecha jugarán Estudiantes con La Salle Jobson, CRAI con Santa Fe Rugby y Paraná Rowing con CRAR.

En la copa de Plata, Universitario venció a Cha Roga por 19 a 5, mientras que Estudiantes B con Alma Juniors, y Ticara con CRAI fueron postergados. Las posiciones se encuentran de esta forma: Universitario 9; Tilcara, Cha Roga y Alma Junior 5; CAE reserva y CRAI reserva 0. En la fecha siguiente jugarán: Universitario con Estudiantes B, Cha Roga con Tilcara y CRAI B con Alma Juniors de Esperanza.

En Menores de 19, por la copa de Oro, en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby se impuso al Paraná Rowing Club.

En Menores de 17, en la Final Six de Oro, en la capital entrerriana, Estudiantes derrotó a Universitario 28 a 10, y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby a La Salle Jobson 25 a 14. En la sección el Yarará, CRAR doblegó al Paraná Rowing Club por 13 a 12. Las posiciones quedaron así: Santa Fe Rugby, Universitario, Estudiantes 5; CRAR 4, Paraná Rowing 1 y La Salle Jobson 0. En la próxima fecha se cruzarán: Paraná Rowing con Estudiantes, CRAR con Santa Fe Rugby; La Salle con Universitario.

En la copa de Plata, CRAI venció a Querandí/Cha Roga por 35 a 22, mientras que fueron postergados los cruces entre Brown de San Vicente con Santa Fe Rugby y Tilcara con Alma Juniors. Las posiciones se encuentran así: CRAI, Brown de San Vicente y Tilcara 10; Querandí RC + Cha Roga, Alma Juniors 2, Santa Fe RC B y Cha Roga 0. La próxima fecha tendrá los siguientes cruces: Tilcara con Brown de San Vicente, Alma Juniors con CRAI, Cha Roga/Querandí con Santa Fe Rc B.

En Menores de 16, en la copa de Oro, en la autopista, Universitario derrotó como visitante a CRAI 27 a 20, Estudiantes doblegó al Paraná Rowing por 31 a 0, y en Sauce Montrull, Tilcara doblegó a Santa Fe Rugby 34 a 19. Las posiciones son las siguientes: Estudiantes y Tilcara 10; Universitario 6; Santa Fe Rugby 4; CRAI 2, Paraná Rowing 0.

En la copa de Plata, CRAR superó a Cha Roga Club por 26 a 20, La Salle Jobson se impuso a Alma Juniors de Esperanza por 48 a 7. El cruce que debían sostener Brown de San Vicente/San Carlos con Santa Fe Rugby B fue postergado. La tabla de posiciones se encuentra así: Brown de San Vicente 16; La Salle Jobson, Cha Roga y CRAR de Rafaela 6; Alma Juniors de Esperanza y San Carlos 5; Santa Fe RC B 0.

En Menores de 15, los Tricolores prevalecieron frente a La Salle Jobson.

En la división Menores de 15, en la copa de Oro, en la Granja la Esmeralda, Universitario de Santa Fe superó a Tilcara 52 a 12, mientras que en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby le ganó a La Salle Jobson 22 a 14. En la capital entrerriana, CRAI superó a Estudiantes de Paraná por 24 a 22. Las posiciones se encuentran así: CRAI 10, Santa Fe Rugby 9, Universitario 5, La Salle Jobson 4; Estudiantes y Tilcara 1.

En la copa de Plata, Paraná Rowing derrotó a Cha Roga 26 a 24, y CRAR de Rafaela a Alma Juniors de Esperanza por 52 a 5. Libre quedó en la oportunidad, Santa Fe Rugby B. Las posiciones se encuentran así: CRAR, Cha Roga y Rowing 5; Alma Juniors y Santa Fe RC B 0.

En Menores de 14, en la copa de Oro, Universitario se impuso a Tilcara 31 a 0, Santa Fe Rugby venció a La Salle Jobson por 32 a 12, y Estudiantes de Paraná a CRAI 36 a 22. En la copa de Plata, CRAR de Rafaela venció a Alma Juniors de Esperanza por 87 a 12, Paraná Rowing a Santa Fe Rugby B 55 a 0. El cruce entre Brown de San Vicente/San Carlos con Santa Fe RC B fue postergado.