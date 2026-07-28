En una jornada gris pero cargada de emociones e interesantes encuentros, en los diversos escenarios de la región, se disputó la segunda fecha de la segunda etapa del Torneo Dos Orillas de divisiones juveniles que tiene como organizadores a la Unión Santafesina y a la Unión Entrerriana de Rugby. En la Copa de Oro, CRAI es el puntero en M19, y Santa Fe Rugby en M17. Por su parte, en M16, manda Estudiantes de Paraná y en M15, CRAI. En la Copa de Plata, mandan Universitario y CRAI en M19 y M17, respectivamente.
Pasó la segunda jornada de la final Six del interuniones de juveniles
Por la 2° fecha del Torneo Dos Orillas de juveniles, en la copa de Oro de M19, se produjeron los triunfos de Santa Fe Rugby, y CRAR, mientras que CRAI igualó con Estudiantes en Paraná
Por Ovación
Segundo capítulo en el Torneo Dos Orillas
En cuanto a la Final Six de la copa de Oro, en Menores de 19, en Cabaña Leiva, CRaR superó a La Salle Jobson por 38 a 14 bajo el referato de Mateo Ciaccio, y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby doblegó al Paraná Rowing Club por 32 a 26 con el arbitraje de Fabián Prats. En la capital entrerriana, Estudiantes de Paraná y CRAI empataron 33 a 33 con el referato de Fernando Sánchez. Las posiciones quedaron del siguiente modo: CRAI 8, Estudiantes 7, CRAR y Santa Fe Rugby 5, Paraná Rowing 2, y La Salle Jobson 0. En la próxima fecha jugarán Estudiantes con La Salle Jobson, CRAI con Santa Fe Rugby y Paraná Rowing con CRAR.
En la copa de Plata, Universitario venció a Cha Roga por 19 a 5, mientras que Estudiantes B con Alma Juniors, y Ticara con CRAI fueron postergados. Las posiciones se encuentran de esta forma: Universitario 9; Tilcara, Cha Roga y Alma Junior 5; CAE reserva y CRAI reserva 0. En la fecha siguiente jugarán: Universitario con Estudiantes B, Cha Roga con Tilcara y CRAI B con Alma Juniors de Esperanza.
En Menores de 17, en la Final Six de Oro, en la capital entrerriana, Estudiantes derrotó a Universitario 28 a 10, y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby a La Salle Jobson 25 a 14. En la sección el Yarará, CRAR doblegó al Paraná Rowing Club por 13 a 12. Las posiciones quedaron así: Santa Fe Rugby, Universitario, Estudiantes 5; CRAR 4, Paraná Rowing 1 y La Salle Jobson 0. En la próxima fecha se cruzarán: Paraná Rowing con Estudiantes, CRAR con Santa Fe Rugby; La Salle con Universitario.
En la copa de Plata, CRAI venció a Querandí/Cha Roga por 35 a 22, mientras que fueron postergados los cruces entre Brown de San Vicente con Santa Fe Rugby y Tilcara con Alma Juniors. Las posiciones se encuentran así: CRAI, Brown de San Vicente y Tilcara 10; Querandí RC + Cha Roga, Alma Juniors 2, Santa Fe RC B y Cha Roga 0. La próxima fecha tendrá los siguientes cruces: Tilcara con Brown de San Vicente, Alma Juniors con CRAI, Cha Roga/Querandí con Santa Fe Rc B.
En Menores de 16, en la copa de Oro, en la autopista, Universitario derrotó como visitante a CRAI 27 a 20, Estudiantes doblegó al Paraná Rowing por 31 a 0, y en Sauce Montrull, Tilcara doblegó a Santa Fe Rugby 34 a 19. Las posiciones son las siguientes: Estudiantes y Tilcara 10; Universitario 6; Santa Fe Rugby 4; CRAI 2, Paraná Rowing 0.
En la copa de Plata, CRAR superó a Cha Roga Club por 26 a 20, La Salle Jobson se impuso a Alma Juniors de Esperanza por 48 a 7. El cruce que debían sostener Brown de San Vicente/San Carlos con Santa Fe Rugby B fue postergado. La tabla de posiciones se encuentra así: Brown de San Vicente 16; La Salle Jobson, Cha Roga y CRAR de Rafaela 6; Alma Juniors de Esperanza y San Carlos 5; Santa Fe RC B 0.
En la división Menores de 15, en la copa de Oro, en la Granja la Esmeralda, Universitario de Santa Fe superó a Tilcara 52 a 12, mientras que en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby le ganó a La Salle Jobson 22 a 14. En la capital entrerriana, CRAI superó a Estudiantes de Paraná por 24 a 22. Las posiciones se encuentran así: CRAI 10, Santa Fe Rugby 9, Universitario 5, La Salle Jobson 4; Estudiantes y Tilcara 1.
En la copa de Plata, Paraná Rowing derrotó a Cha Roga 26 a 24, y CRAR de Rafaela a Alma Juniors de Esperanza por 52 a 5. Libre quedó en la oportunidad, Santa Fe Rugby B. Las posiciones se encuentran así: CRAR, Cha Roga y Rowing 5; Alma Juniors y Santa Fe RC B 0.
En Menores de 14, en la copa de Oro, Universitario se impuso a Tilcara 31 a 0, Santa Fe Rugby venció a La Salle Jobson por 32 a 12, y Estudiantes de Paraná a CRAI 36 a 22. En la copa de Plata, CRAR de Rafaela venció a Alma Juniors de Esperanza por 87 a 12, Paraná Rowing a Santa Fe Rugby B 55 a 0. El cruce entre Brown de San Vicente/San Carlos con Santa Fe RC B fue postergado.