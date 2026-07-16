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Racing y Defensa y Justicia, mano a mano por el pase a octavos de la Copa Argentina

La Academia y el Halcón se enfrentarán este jueves, desde las 18.45, en el estadio 23 de Agosto de Jujuy por los 16avos de final. Juan Pablo Vojvoda y Julio Vaccari tendrán su estreno oficial como entrenadores.

16 de julio 2026 · 12:57hs
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Racing y Defensa y Justicia, mano a mano por el pase a octavos de la Copa Argentina

La Copa Argentina será el escenario para el regreso oficial de Racing y Defensa y Justicia a la competencia luego del receso por el Mundial. Este jueves, desde las 18.45, ambos equipos se medirán en el estadio 23 de Agosto, en Jujuy, por los 16avos de final, en un partido que marcará el debut de sus nuevos entrenadores.

El encuentro contará con el arbitraje de Pablo Dóvalo y será televisado por TyC Sports, con un lugar en los octavos de final en juego.

Vojvoda inicia un nuevo ciclo en Racing

Tras un primer semestre irregular que derivó en la salida de Gustavo Costas, Racing apostó por Juan Pablo Vojvoda para encabezar un nuevo proyecto futbolístico.

El entrenador tendrá su estreno oficial con la obligación de comenzar con un triunfo y avanzar de ronda en un torneo que suele ser uno de los grandes objetivos de los equipos de Primera División.

La Academia llega a esta instancia luego de haber eliminado a San Martín de Formosa y buscará mostrar una nueva identidad futbolística desde el inicio del ciclo.

Vaccari vuelve a Defensa con la ilusión de avanzar

En el otro banco también habrá caras nuevas. Julio Vaccari iniciará su segundo ciclo al frente de Defensa y Justicia luego de reemplazar a Mariano Soso, quien dejó el cargo tras un semestre en el que el Halcón no logró clasificarse a los playoffs del Torneo Apertura.

El conjunto de Florencio Varela intentará arrancar esta nueva etapa con una victoria que le permita meterse entre los 16 mejores de la Copa Argentina. En la ronda anterior dejó en el camino a Chaco For Ever y ahora buscará dar otro paso frente a uno de los grandes candidatos del certamen.

Con dos entrenadores debutantes y la clasificación a octavos como premio, Racing y Defensa y Justicia protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final de la Copa Argentina.

Racing Defensa Copa Argentina
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