Quiénes son los dos jugadores de Colón que están en alerta amarilla

Colón tendrá a dos futbolistas en capilla en el duelo de este viernes desde las 19.30 frente a Ferro, en Caballito. Uno será titular y el otro irá al banco.

Colón afrontará este viernes un partido de máxima exigencia frente a Ferro, por la 21ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, con una situación que el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán seguirá muy de cerca. Es que Leandro Allende y Matías Muñoz acumulan cuatro tarjetas amarillas y, si son amonestados, se perderán el compromiso de la próxima fecha ante Chaco For Ever en el Brigadier López.

De los dos futbolistas en capilla, el único que estará desde el arranque será Leandro Allende. El lateral izquierdo se ganó la confianza de Medrán a fuerza de buenas actuaciones y en los últimos encuentros desplazó de la formación titular a Facundo Castet , quien había comenzado la temporada como dueño del puesto.

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El crecimiento futbolístico de Allende fue tal que incluso mantuvo su lugar pese a la llegada de Gabriel Risso Patrón como refuerzo en este mercado de pases. Hoy, el ex All Boys parece haber tomado ventaja en la consideración del entrenador y volverá a ser una de las piezas del once inicial en Caballito.

Sin embargo, deberá jugar con inteligencia. Una nueva tarjeta amarilla lo dejará automáticamente fuera del encuentro frente a Chaco For Ever, un compromiso que puede resultar determinante en la pelea por los puestos de arriba.

Muñoz deja el equipo, pero no la consideración en Colón

La otra situación es la de Matías Muñoz. El mediocampista también llegó al límite de amonestaciones, aunque en esta oportunidad no perderá su lugar por una cuestión disciplinaria, sino por una modificación táctica.

Con el regreso de Ignacio Antonio, quien cumplió la fecha de suspensión tras haber acumulado cinco tarjetas amarillas, Medrán volverá a apostar por el volante como titular, relegando a Muñoz al banco de suplentes.

De todas maneras, el entrenador lo sigue considerando una alternativa importante dentro de la rotación del equipo y su salida responde más a una cuestión de características y disponibilidad de nombres que a un bajo rendimiento.

Pensando también en lo que viene

Más allá de que toda la atención está puesta en Ferro, en Colón saben que el calendario no da respiro. Luego del compromiso en Caballito, el Sabalero volverá a presentarse en el estadio Brigadier López para recibir a Chaco For Ever, en un partido correspondiente a la 22ª fecha de la Zona A.

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Por eso, además de intentar sumar tres puntos en una cancha siempre complicada, Medrán también deberá administrar los riesgos. Con Allende al borde de la suspensión y Muñoz como una alternativa de peso desde el banco, las tarjetas amarillas pueden empezar a jugar un papel importante en un tramo del campeonato donde cada detalle puede inclinar la balanza.