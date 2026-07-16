The Telegraph acusó a Argentina de usar "31 trucos sucios" para eliminar a Inglaterra

El medio británico apuntó contra la Selección argentina tras la derrota inglesa y enumeró minuto a minuto las supuestas “artes oscuras” del equipo de Scaloni.

El diario inglés The Telegraph publicó una nota contra la Selección argentina tras el triunfo por 2 a 1 ante Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026 y acusó al equipo de Lionel Scaloni de utilizar “31 trucos sucios” para desestabilizar al conjunto de Thomas Tuchel.

“ Los maestros sudamericanos de las artes oscuras hicieron honor a su reputación ”, escribió el medio británico en una crónica firmada por Frankie Christou, que primero había hablado de 29 acciones y luego amplió el listado a 31 supuestas “artimañas” argentinas.

La nota sostuvo que la derrota inglesa estuvo marcada por “constantes intentos” de Argentina para sacar de foco a Inglaterra, con entradas tardías, cruces sin pelota, protestas al árbitro y maniobras para ganar tiempo.

El repaso, también reconstruido por The Sun, comenzó desde el primer minuto y apuntó principalmente contra Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Giuliano Simeone, Lionel Messi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel y Emiliano Martínez.

El listado de los medios sobre las artimañas de Argentina ante Inglaterra

Según el listado publicado por la prensa inglesa, los 31 episodios fueron: a los 1’, Mac Allister dejó el pie ante Elliot Anderson; a los 2’, Paredes empujó a Jude Bellingham; a los 3’, Enzo Fernández llegó tarde contra Anderson; a los 6’, Giuliano Simeone pisó al mediocampista inglés; a los 11’, Enzo volvió a cruzarse con Anderson y ambos forcejearon en el piso; en ese mismo minuto, Morgan Rogers fue derribado en una transición.

A los 13’, Simeone tuvo un cruce con Jordan Pickford tras un offside; a los 15’, Paredes le ganó una pelota fuerte a Bellingham y luego le habló mientras el inglés estaba en el suelo; a los 16’, Simeone bajó a Anthony Gordon y después le dio un toque en la cabeza; a los 24’, el árbitro Ismail Elfath le advirtió al hijo del “Cholo” que no obstruyera a Pickford en un córner; a los 28’, Mac Allister llegó tarde sobre Reece James sin sanción, según la mirada del medio; y a los 31’, Enzo cometió infracción sobre Bellingham.

El informe continuó con un cruce entre Simeone y Marc Guéhi a los 33’, una carga de Nahuel Molina sobre Bellingham a los 34’, una acción de Messi con Djed Spence a los 36’ y las protestas argentinas del minuto 37, cuando Mac Allister y Paredes pidieron una sanción más dura para Harry Kane por hablar con el árbitro tapándose la boca.

A los 41’, Lisandro Martínez cortó una contra de Rogers y fue amonestado; en el 45+1’, alguien del banco argentino habría tirado otra pelota al campo para demorar un lateral rápido de Inglaterra; en el 45+2’, Paredes fue señalado por una acción fuerte sobre Anderson; y en el entretiempo, Messi y Enzo rodearon al árbitro para protestar.

En el segundo tiempo, el medio marcó un empujón de Messi a Bellingham contra los carteles a los 48’, una falta de Romero sobre el mediocampista del Real Madrid a los 51’, un golpe de Simeone sobre Spence a los 53’, una acción de Romero con Pickford a los 58’ y un empujón de Messi a Spence a los 73’.

Sobre el final, The Telegraph apuntó al festejo de Romero en la cara de Pickford tras el empate de Enzo Fernández a los 85’, las protestas argentinas en la interrupción por lesión de John Stones a los 88’, el cruce verbal de Montiel con Bellingham a los 90+2’, y la demora de Dibu Martínez a los 90+7’, cuando atrapó una pelota aérea y se tiró al suelo mientras Argentina ya ganaba.

El listado cerró con dos episodios posteriores al pitazo final: las celebraciones argentinas que derivaron en empujones y cruces con futbolistas ingleses, y la aparición de la bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas”, que fue mostrada por jugadores de la Selección en el campo de juego.

La publicación generó repercusión inmediata porque llegó después de una eliminación durísima para Inglaterra, que se había puesto en ventaja con Gordon pero terminó cayendo por los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los últimos minutos.

Mientras en Inglaterra hablaron de “artes oscuras”, Argentina celebró otro triunfo histórico y ya piensa en la final del Mundial 2026 ante España, con la posibilidad de bordar la cuarta estrella en su camiseta.