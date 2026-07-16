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Argentina recuperó el primer puesto del ranking FIFA

La clasificación a la final del Mundial le permitió a la Selección volver a tomar el liderazgo de la tabla. Francia perdió ese lugar tras caer con España

16 de julio 2026 · 10:35hs
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Antes de la final

Antes de la final, Argentina vuelve a ser primera en el ranking FIFA.

La victoria sobre Inglaterra que depositó a la Selección Argentina en una nueva final del Mundial también tuvo otra consecuencia positiva: la Albiceleste recuperó el primer puesto del ranking FIFA.

Argentina vuelve a estar primera en el ranking FIFA

El equipo de Lionel Scaloni volvió a quedar en lo más alto de la clasificación internacional luego de superar a Francia, que descendió hasta el tercer lugar tras su derrota frente a España en las semifinales. La Roja, por su parte, escaló al segundo puesto.

El regreso al liderazgo tiene un condimento especial. Argentina ya había llegado como número uno al comienzo de esta Copa del Mundo, aunque durante el torneo cedió ese lugar frente a los franceses en algunos pasajes, entre ellos antes de la semifinal. Ahora, a un partido del título, vuelve a ubicarse en la cima del ranking.

Sin embargo, ese privilegio viene acompañado por una curiosidad que suele mencionarse cada cuatro años. Desde la creación del ranking FIFA moderno, ninguna selección que comenzó un Mundial como líder de la clasificación terminó conquistando el título, una estadística que muchos consideran una especie de “maldición” futbolera.

La Selección había alcanzado ese primer puesto justo antes del inicio del Mundial. Aprovechó los tropiezos de sus principales perseguidores durante la última fecha FIFA: Francia cayó 2-1 frente a Costa de Marfil y España empató 1-1 con Irak, resultados que les hicieron perder puntos importantes. Luego, Argentina terminó de consolidar el liderazgo con las victorias en los amistosos frente a Honduras e Islandia.

Ahora, después de eliminar a Inglaterra y volver a la cima del ranking FIFA, la Albiceleste tendrá una doble misión en la final: defender el título conseguido en Qatar y, al mismo tiempo, intentar romper una estadística que hasta ahora ningún seleccionado logró derribar.

Argentina ranking FIFA
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