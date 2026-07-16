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Unión acelera por Mirko Bonfigli: Maipú confirmó una oferta y analiza su salida

El presidente del club mendocino, Hernán Sperdutti, reconoció el interés concreto de Unión por el defensor. Sin embargo, advirtió que la negociación no será sencilla debido a que el libro de pases de la Primera Nacional ya está cerrado.

Ovación

Por Ovación

16 de julio 2026 · 13:28hs
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Unión acelera por Mirko Bonfigli: Maipú confirmó una oferta y analiza su salida

Unión continúa buscando alternativas para reforzar el plantel de Leonardo Madelón y uno de los nombres que aparece en carpeta es el del defensor Mirko Bonfigli, actualmente en Deportivo Maipú, como reveló en su oportunidad UNO Santa Fe. La dirigencia rojiblanca ya dio un paso concreto en la negociación al presentar una oferta formal por el futbolista, una situación que fue confirmada desde la propia institución mendocina.

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En una primera instancia, el Tatengue se contactó con el entorno del jugador para conocer su situación contractual. Luego de constatar que Bonfigli tiene vínculo vigente por un año y medio más con Deportivo Maipú, Unión decidió avanzar con una propuesta económica para intentar concretar su incorporación.

La confirmación del interés de Unión llegó desde Mendoza

Quien confirmó la existencia de la oferta fue Hernán Sperdutti, presidente de Deportivo Maipú, en declaraciones a Radio Gol 96.7.

"Hicieron una oferta por Bonfigli, la cual llegó al club", reconoció el dirigente, quien además dejó en claro que el defensor es una pieza importante dentro del plantel.

En ese sentido, explicó que la decisión no dependerá únicamente del aspecto económico. "Es un jugador muy importante para nosotros. Tenés que ver también que nuestro libro de pases está cerrado, entonces tendremos que analizar esa posibilidad", sostuvo.

El principal obstáculo de la negociación entre Unión y Maipú

Más allá del interés de Unión, la negociación presenta una dificultad importante. Deportivo Maipú, más allá que el mercado de pases de la Primera Nacional se encuentra cerrado, podría sumar a otro refuerzo, pero de la jerarquía de Bonfigli no sería nada sencillo.

Esa situación obliga a la dirigencia mendocina a evaluar cuidadosamente si acepta la propuesta del Tatengue, ya que perdería a uno de sus jugadores sin la posibilidad de sumar un reemplazante.

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Por eso, Sperdutti evitó hablar de una transferencia encaminada y dejó en claro que todavía no existe una decisión tomada.

"No hay nada cerrado ni concreto ni nada por el estilo. Tenemos que ver bien los pros y los contras. Eso es todo lo que te puedo decir porque es lo que ha pasado", concluyó.

Mientras tanto, Unión aguarda una respuesta. Con el mercado de pases llegando a su tramo final, la dirigencia rojiblanca busca cerrar un nuevo refuerzo para fortalecer la defensa y Bonfigli aparece como uno de los objetivos prioritarios de Madelón para afrontar la segunda parte de la temporada.

Unión Mirko Bonfigli Maipú
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