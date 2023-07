Rodrigo Isgró cumplió el sueño de debutar en Los Pumas

"Terminamos la semana con este triunfo...y encima lo de la gente afuera resultó impresionante. Lo sentimos adentro", sentenció. El wing mendocino Rodrigo Isgró, integrante de Los Pumas ‘7, reemplazó a Sebastián Cancelliere.

"Para él es un desafío norme pasar del Seven al XV. No conozco jugadores que lo hagan de un fin de semana al otro. Me sorprendió su capacidad de adaptación. No sé cuándo fue su último partido de XV, y debutó contra Australia. Se preparó mucho e hizo un gran partido", dijo el entrenador del combinado nacional Felipe Contepomi sobre Isgró.

"Tiene una gran capacidad de adaptación y aprendizaje. Jugó un partido increíble. Él sabe que tiene que seguir mejorando, pero muy bien. Tiene unos dotes físicos importantes que lo ayudan a hacer la adaptación, pero me saco el sombrero", cerró el entrenador de ataque sobre el mendocino.

Pumas2.jpg Isgró tiene 24 años, se formó en el Mendoza Rugby Club, y viene de integrar Los Pumas Seven. Prensa UAR

El head coach de Los Pumas, Michael Cheika, explicó que "Lo mejor de haberlo visto fue la cantidad de veces que estuvo involucrado en el juego con los kicks, en defensa, ataque. Es su primer partido en XV después de mucho tiempo. Tuvo una excepcional performance, demostró la calidad que tiene. A la mayoría le cuesta mucho la transición, hay que darle crédito al programa, al staff de Los Pumas 7’s por todo y la oportunidad de que juegue acá".

El capitán del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, Julián Montoya, consideró "un paso adelante" el histórico triunfo frente a Australia (34-31) en el Championship, en el que ejercieron un dominio durante "todo el partido". "El sábado tuvimos y mostramos otro carácter, los fuímos a buscar a los australianos y estuvimos resilentes, después de los dos tries que nos marcaron sobre el final, salimos a ganar el partido y por suerte se nos dio", señaló a la cadena ESPN.

El hokeer Montoya, iniciado en el club Newman, integra actualmente el plantel del Leicester Tigers británico. "Dimos un paso adelante en varios aspectos y propusimos todo el partido, pero hay cosas por mejorar", aclaró. Finalmente, indicó: "Hay que disfrutar de la victoria, seguir construyendo desde acá. El rugby por lo general es muy justo. Hoy fue justo porque hicimos más".