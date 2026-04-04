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Riestra se quedó sin DT tras la caída ante Unión: se fue Benítez en la antesala de la Sudamericana

Riestra confirmó la salida del entrenador luego del 0-2 en Santa Fe. El equipo aún no ganó en el torneo y afronta un momento crítico a días de su debut internacional.

Ovación

Por Ovación

4 de abril 2026 · 13:57hs
Riestra se quedó sin DT tras la caída ante Unión: se fue Benítez en la antesala de la Sudamericana

La derrota ante Unión en el estadio 15 de Abril no solo dejó a Deportivo Riestra sin puntos, sino también sin entrenador. Horas después del 0-2 en Santa Fe, el club oficializó la salida de Gustavo Benítez, quien dejó su cargo de común acuerdo con la dirigencia.

La decisión llega en un contexto complejo: el equipo de Pompeya es uno de los dos que todavía no ganó en el Torneo Apertura —junto a Aldosivi— y atraviesa una racha que lo mantiene en los últimos puestos.

Un presente que precipitó la decisión de Riestra

El ciclo de Benítez llegó a su fin tras 12 fechas en las que Riestra acumuló siete empates y cinco derrotas. Esa cosecha lo ubica anteúltimo en la Zona A y en el puesto 27 de la tabla anual, números que reflejan un rendimiento lejos de las expectativas.

La caída frente a Unión terminó siendo el punto de quiebre para un proceso que venía golpeado y sin respuestas futbolísticas claras.

Un adiós con números equilibrados para Benítez

El entrenador había asumido en febrero de 2025 en reemplazo de Cristian Fabbiani y dirigió un total de 44 partidos al frente del equipo. En ese período, registró 14 triunfos, 17 empates y 13 derrotas, con 42 goles a favor y 40 en contra.

Si bien los números generales no fueron negativos, el flojo presente en el actual campeonato terminó inclinando la balanza hacia el final del ciclo.

El comunicado oficial

A través de sus redes sociales, el club confirmó la salida con un breve mensaje:

"De común acuerdo, Tata Benítez dejó de ser el entrenador de Riestra. Le agradecemos todo el trabajo de este tiempo y las alegrías que nos dio. También le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos."

Por el momento, la institución no anunció quién estará al frente del equipo de manera interina.

Un desafío inmediato en el horizonte

La salida de Benítez se produce en un momento particularmente sensible, ya que Riestra deberá afrontar en los próximos días su debut en la Copa Sudamericana, cuando reciba a Palestino.

Sin entrenador confirmado y con la necesidad urgente de cambiar la imagen, el equipo se enfrenta a un desafío doble: reordenarse puertas adentro y responder en la cancha en un escenario internacional.

La derrota ante Unión dejó secuelas profundas. Y ahora, Riestra deberá reconstruirse rápidamente para intentar revertir un presente que se volvió cuesta arriba.

Riestra Unión Benítez
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