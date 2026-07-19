Santa Fe FC goleó en Santo Tomé y continúa puntero en el torneo de ascenso

Por la fecha 17 del Apertura de Primera B, Santa Fe FC goleó a Los Piratitas y se mantiene en la cima de la tabla, mientras que Los Canarios se quedó con el clásico de barrio ante Loyola.

En barrio Villa Adelina Centro, Santa Fe FC derrotó a Los Piratitas y conserva la punta del ascenso.

La segunda división de la Liga Santafesina disputó parcialmente una nueva jornada del torneo Apertura. La decimoséptima fecha tuvo muchas emociones tanto en la lucha del campeonato como en las barriadas santafesinas. En la pelea por el título el foco estuvo puesto en tres lugares. El puntero Santa Fe FC goleó a Los Piratitas, el escolta Banco Provincial derrotó a El Cadi y el clásico de barrio Yapeyú quedó para Los Canarios que doblegó al elenco de Loyola.

También se registraron los triunfos de Nuevo Horizonte, que se mantiene en el lote de punteros, y la gran goleada que logró El Pozo sobre Defensores de Peñaloza al doblegarlo por 10 a 1.

Los Piratitas de Santo Tomé le propinó una dura batalla al actual puntero de la categoría.

Santa Fe FC continúa como puntero del ascenso

Tal como estaba previsto se jugó una nueva jornada del Apertura 2026 de la Segunda División de la Liga Santafesina, fecha que terminará el martes en Santa Rosa de Calchines. En lo que a la lucha por el título respecta, ganaron los dos de arriba: Santa Fe se puso el overol y le ganó un partidazo por lo cargado de goles a Los Piratitas, en tanto que Banco hizo lo propio y venció a El Cadi. A falta de dos fechas, el 1 le sacó cuatro unidades al segundo.

-Resultados fecha 17 Primera B:

Los Canarios 3 (Cristian Oviedo, Leandro Madole y Gonzalo Matejka) – Loyola 2 (Pablo Pinto y Elías Rubio)

Floresta 0 – Nuevo Horizonte 2 (Kevin Balquinta x2)

Defensores de Peñaloza 1 (Lionel Rojas) – CCyD El Pozo 10 (Nahuel Valenzuela, Lautaro Sancuns x4, Facundo Carreira, Juan Ponce x2, Samuel Rodríguez y Astor Rozycki)

Deportivo Agua 1 (Luciano González) – Don Salvador 0

El clásico de barrio Yapeyú quedó para Los Canarios que logró doblegar a Loyola. gentileza Ariel Maradona AM Liga

Banco Provincial 3 (Tomás Roldán y Alexandro Lammertyn x2) – El Cadi 0

Atlético Arroyo Leyes 0 – Vecinal Gálvez 3 (Germán Coggiola y Jonathan Echeverría x2)

Los Piratitas 3 (Emanuel Ojeda x2 y Rodrigo Ojeda) – Santa Fe 5 (César Gómez x2, Mauricio Ruiz Díaz x2 y Exequiel Cortez)

Defensores de Alto Verde 1 (Ariel Olser) – San Cristóbal 1 (/Franco Jominy)

Belgrano 0 – Pucará 1 (Nahuel Manchado)

Los Juveniles vs. Atenas (martes 21, 21.30)

-Posiciones: Santa Fe FC 45, Banco Provincial 41, Los Canario 38, Nuevo Horizonte 37, Pucará 36, San Cristóbal 33, Belgrano 28, El Cadi de Rincón 26, Defensores de Alto Verde 25, El Pozo y Vecinal Gálvez 22, Loyola 21, Atenas 20, Los Piratitas 18, Don Salvador 15, Los Juveniles 13, Deportivo Agua 12, Floresta 10, Arroyo Leyes y Defensores de Peñaloza 3.

-Próxima fecha: Belgrano con Los Canarios, Pucará con Defensores de Alto Verde, San Cristóbal con Los Piratitas, Santa Fe FCC con Arroyo Leyes, Vecinal Gálvez con Banco Provincial, El Cadi de Rincón con Los Juveniles, Atenas con Deportivo Agua, Don Salvador con Defensores de Peñaloza, El Pozo con Floresta y Nuevo Horizonte con Loyola.