Jueves templado en Santa Fe y a la espera de un nuevo frente frío

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

7 de agosto 2025 · 08:09hs
El comienzo de jueves en la ciudad de Santa Fe fue con cielo con algunas nubes, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 12.1º y se espera que la máxima alcance los 20º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el predominio de un sistema de alta presión, al cual si bien durante la jornada de ayer estuvo aportando aire cálido y seco el cual permitió el aumento de la nubosidad y las temperaturas durante la tarde de hoy comienza el lento descenso por el ingreso de la masa de aire frío, la cual se debería extender hasta mañana viernes, con una potenciación del sistema de alta presión. No se esperándose lluvias por lo próximos día.

Viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables con temperaturas con importante descenso: mínima 5º y máxima 15º. Vientos moderados del sector sur/suroeste.

En tanto el fin de semana comenzará con un sábado con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos pero condiciones estables y temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima de 6º y máxima 17º. Vientos leves del sector sur/suroeste, rotando al este/noreste y luego al nor/noreste.

Por último, domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones estables y temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 7º y máxima 18º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

• LEER MÁS: Santa Fe tendrá lluvias normales a superiores y temperaturas en ascenso entre agosto y octubre

