Jueves templado en Santa Fe y a la espera de un nuevo frente frío

Qué nos depara el pronóstico para los próximos días en la ciudad de Santa Fe y zona

El comienzo de jueves e n la ciudad de Santa Fe fue con cielo con algunas nubes, fresco y con una temperatura a las 7.30 de la mañana de 12.1º y se espera que la máxima alcance los 20º. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Investigaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables y se observa el predominio de un sistema de alta presión, al cual si bien durante la jornada de ayer estuvo aportando aire cálido y seco el cual permitió el aumento de la nubosidad y las temperaturas durante la tarde de hoy comienza el lento descenso por el ingreso de la masa de aire frío , la cual se debería extender hasta mañana viernes, con una potenciación del sistema de alta presión. No se esperándose lluvias por lo próximos día .

Viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones estables con temperaturas con importante descenso: mínima 5º y máxima 15º. Vientos moderados del sector sur/suroeste.

En tanto el fin de semana comenzará con un sábado con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos pero condiciones estables y temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima de 6º y máxima 17º. Vientos leves del sector sur/suroeste, rotando al este/noreste y luego al nor/noreste.

Por último, domingo con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos con condiciones estables y temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 7º y máxima 18º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

