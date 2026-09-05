Santa Rosa cerró la fecha 6 del Oficial A2 con otro triunfo y sigue prendido arriba

Santa Rosa cerró la sexta fecha del Torneo Oficial A2 con una victoria que le permite mantenerse entre los protagonistas

Santa Rosa cerró la sexta fecha del Torneo Oficial A2 con una victoria que le permite mantenerse entre los protagonistas. El equipo conducido por Diego Tuosto superó a Almagro B y ratificó su buen momento en la competencia.

El conjunto santafesino sabía que tenía una buena oportunidad para terminar la jornada en los puestos de vanguardia y no la dejó pasar. Ante Almagro B, Santa Rosa consiguió un triunfo que le permite seguir mirando de cerca la parte alta de la tabla y sostener el impulso con el que viene transitando el torneo.

Con seis fechas disputadas, el elenco de Tuosto se consolida como uno de los equipos que quiere pelear por los primeros lugares. La regularidad empieza a ser un factor importante en una competencia en la que cada jornada puede generar movimientos en las posiciones.

El cierre de la Fecha 6 dejó así a Santa Rosa nuevamente entre los equipos de arriba, mientras el resto de los resultados terminó de configurar la tabla del Oficial A2.

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 6

Jueves 3 de septiembre

Regatas Coronda 61 (Enzo Gauna 15) - Regatas (SF) 79 (Lázaro Astulfi 25)

Centenario 81 (Santiago Fedele 27) - CUST B 69 (Nicolás Nessier 17)

Alumni (LP) 77 (Luciano Torren 23) - UNL 64 (Agustín Fernández 20)

Macabi 62 (Pedro Cogliano 17) - Argentino (SC) 60 (Francisco Nuñez 20)

Viernes 4 de septiembre

Almagro B 60 (Franco Oreggioni 18) - Santa Rosa 65 (Juan Nadal 17)

Libre: Kimberley

TABLA DE POSICIONES

Regatas Coronda 11 (5-1); Regatas (SF) y Alumni 10 (5-0); Santa Rosa 10 (4-2); Centenario 9 (3-3); Macabi y Kimberley 8 (3-2); UNL y Argentino 7 (1-5); CUST B y Almagro B 5 (0-5)