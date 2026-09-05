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Juegos Suramericanos: Argentina tendrá una baja importante en Rosario

La nadadora argentina Agostina Hein anunció que se baja de los Juegos Suramericanos. El anuncio lo hizo a través de cuenta de Instagram. Su reciente operación por apendicitis no le permitió recuperarse a tiempo

Ovación

Por Ovación

5 de septiembre 2026 · 10:14hs
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Agostina Hein no participará en los Juegos Suramericanos en la ciudad de Rosario.

Agostina Hein no participará en los Juegos Suramericanos en la ciudad de Rosario.

La nadadora campanense, Agostina Hein comunicó a través de sus redes sociales que no competirá en esta edición de los Juegos Suramericanos que se disputarán en Rosario. A continuación, el motivo de la ausencia en el seleccionado nacional.

La destacada nadadora informó que, debido a una operación, no será parte de los Juegos Suramericanos, Rosario 2026. La misma será la gran ausente de Argentina y de la competencia tras no tener a Agostina Hein una figura internacional que siempre brilla en los torneos.

“Con mucha tristeza les queremos contar que nos damos de baja de Los Juegos Suramericanos que se van a desarrollar en Rosario” tituló Agostina Hein.

Agostina Hein se bajó de los Juegos Suramericanos

Agostina Hein, la joven y talentosa nadadora argentina, confirmó su baja de los Juegos Suramericanos que se disputarán en Rosario del 12 al 26 de septiembre. La oriunda de Campana anunció en su cuenta de Instagram “con mucha tristeza” que su reciente operación de apendicitis no le permitirá ser parte de la competición porque no llegará con los plazos de recuperación.

Comunicó que “Como todos sabrán, fui operada de manera urgente de apendicitis lo cual nos dio un indicio de que nuestra participación estaba en riesgo, pero tratamos de recuperar fuerzas y dejar que mis médicos me guiaran en que decisión tomar. Luego de reflexionar que los tiempos de recuperación tienen que cumplirse para luego no generar más complicaciones (como una hernia que me dejaría más de 1 mes fuera del agua) junto con mi familia y mi equipo de profesionales, tomamos de decisión de darnos de baja de los Juegos ODESUR, para garantizar una buena recuperación y un entrenamiento progresivo”.

La nadadora de 18 años hizo énfasis en la “tristeza” que le generó tal determinación, pero ponderó su estado de salud tras la operación urgente de apendicitis a la que se sometió el pasado 28 de agosto. “Muchas gracias a todos por entendernos y seguir apoyándonos en este año. Sólo queda desearle todos los éxitos a la gran delegación argentina, van a brillar”, concluyó Hein.

La delegación argentina sufrirá una baja muy sensible en los Juegos Suramericanos de Rosario. Hein ha tenido rendimientos superlativos en sus últimas competencias, en especial en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Panamá, donde obtuvo 9 medallas de oro y una de plata.

Juegos Suramericanos Agostina Hein nadadora
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