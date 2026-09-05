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Más motos, el salto a las dos ruedas: tarifas y cuentapropismo disparan las ventas en Santa Fe

Frente al aumento del transporte y el avance del trabajo independiente, las motos se afianzan como la opción más económica e indispensable en la ciudad.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

5 de septiembre 2026 · 09:55hs
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Las motos ganan terreno en la ciudad

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Las motos ganan terreno en la ciudad

En la provincia de Santa Fe, la segunda plaza con más patentamientos del país según Acara, el parque de motos registra incrementos constantes sostenidos por las unidades de 110 cm³. Este fenómeno responde tanto al encarecimiento y la menor demanda del transporte público como a la necesidad de contar con movilidad propia para tareas laborales independientes.

Los datos publicados por la División Motovehículos de Acara son estadísticas consolidadas del sistema informático de la DNRPA (Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor). Corresponden a los patentamientos iniciales (Inscripciones 0km / Formulario 01) efectivamente radicados en los Registros Seccionales de la Provincia de Santa Fe según el domicilio del titular.

Los números del año

En lo que va de 2026, las estadísticas oficiales ratifican la tendencia: la provincia de Santa Fe se consolida holgadamente como la segunda plaza con mayor volumen de registros del país. Solo durante agosto se anotaron 6.952 unidades 0 km en la provincia, impulsadas casi en su totalidad por la categoría 110 cm³

La mayor parte de las altas registrales

  • Honda Wave 110S (líder absoluta de ventas).

  • Gilera Smash.

  • Keller KN110-8.

  • Motomel B110.

  • Corven Energy 110.

Un fenómeno marcado por el costo del transporte público

El desplome progresivo del uso del colectivo urbano e interurbano es uno de los factores determinantes detrás de esta aceleración. Con una pérdida sostenida de pasajes que acumula una caída cercana a 30,8% en la capital provincial, la combinación de aumentos de tarifas y deficiencias en las frecuencias empujó a miles de usuarios a buscar alternativas de traslado.

Frente al gasto fijo mensual que representa el boleto diario para quienes realizan múltiples trayectos, la moto de baja cilindrada se convirtió en una vía directa para ganar previsibilidad horaria y recortar costos cotidianos.

Los números de la capital provincial

En la ciudad de Santa Fe, la presencia de vehículos de dos ruedas ya alcanza niveles históricos en el parque automotor:

Densidad en calles: hay aproximadamente 20 motovehículos por cada 100 habitantes, lo que equivale a unos 89.000 rodados en un parque circulante total que roza las 239.000 unidades. Esta cifra achica al mínimo la brecha histórica con los automóviles particulares (23 cada 100 vecinos).

Las 110 cm³ a la cabeza: el 65% del empadronamiento anual en la ciudad corresponde a modelos urbanos de 110 cm³, la opción predilecta por su bajo costo de mantenimiento y consumo eficiente.

Movilidad y autoempleo

A la ecuación económica del transporte se le suma el peso de la dinámica laboral actual. La proliferación del trabajo independiente, los servicios de cadetería, el delivery por aplicaciones y la mensajería convirtieron a la moto en una herramienta de trabajo primaria.

Para muchas familias y trabajadores independientes de la capital santafesina, la adquisición de una unidad de baja cilindrada dejó de ser una simple opción de confort para transformarse en un activo indispensable de generación de ingresos o de reducción drástica en el presupuesto mensual.

motos Santa Fe transporte público
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