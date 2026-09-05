Juegos Suramericanos: Quedó inaugurado el Centro Acuático en Rosario

El Invencible Centro Acuático Provincial fue inaugurado en la cuenta regresiva para el comienzo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El predio rosarino recibirá las competencias de natación, saltos ornamentales, waterpolo y nado sincronizado

A muy pocos días del inicio de los Juegos Suramericanos 2026, quedó inaugurado el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario, en un acto que encabezó el gobernador Maximiliano Pullaro. La apertura se realizó con una jornada de exhibiciones que permitió presentar las instalaciones y anticipar la actividad que tendrá lugar durante el certamen suramericano.

Allí el mandatario destacó que “hoy podemos mostrarle a Argentina y al mundo que Santa Fe tiene la mejor infraestructura deportiva de Argentina y de América Latina. Cuando los santafesinos nos unimos, podemos salir adelante”. “El legado que dejarán los Juegos Suramericanos es que nuestros jóvenes se formarán con los valores del deporte, la disciplina, el esfuerzo y el trabajo”, subrayó Pullaro.

El gobernador Pullaro estuvo acompañado por el senador provincial y exgobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el vocero de los Juegos, Federico Angelini; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; los exgobernadores Antonio Bonfatti y Omar Perotti; y el presidente del Comité Olímpico Argentino y de Odesur, Mario Moccia, entre otras autoridades.

En la oportunidad Javkin sostuvo que la inauguración abre “una nueva etapa de un sueño que, hace seis décadas, muchas personas impulsaron para que Rosario contará con una infraestructura de deportes acuáticos capaz de situarla en el más alto nivel internacional”. “Lo más importante del legado de estos Juegos será la cantidad de deportistas que podrán surgir a partir de contar con esta infraestructura”, añadió.

El complejo, emplazado en el predio deportivo del Museo del Deporte, será una de las sedes de los XIII Juegos Suramericanos.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, en tanto, valoró el esfuerzo requerido: “En un año tuvimos que ejecutar y finalizar 21 obras en toda la provincia, y esta fue la más compleja de todas las que el Gobierno de Santa Fe debió realizar para recibir los Juegos Suramericanos”. El funcionario señaló que el centro acuático era, hace 13 meses y cuatro días, “poco más que un descampado” y que hoy constituye una infraestructura de alto rendimiento que quedará como legado para los santafesinos.

Un escenario de nivel mundial

Moccia felicitó al gobernador por la obra y aseguró que “me llena de orgullo que los Juegos se celebren en nuestro país y en la provincia de Santa Fe, con Maximiliano Pullaro al frente y un equipo que tomó la decisión de hacerlos realidad, porque este evento deportivo transformará a la provincia”. “Este es un escenario de nivel mundial, preparado para albergar todo tipo de competencias. No solo permitirá que los chicos entrenen en mejores condiciones, sino que tendrá una proyección y un legado para los próximos 30 o 40 años", completó.

Un sueño cumplido para los deportistas

El exjugador de waterpolo Iván Carabantes afirmó que el centro es “un sueño para todos: para los deportes acuáticos, para la ciudad y para la provincia”. El exnadador olímpico Federico Grabich remarcó que muchos chicos santafesinos tendrán “las mejores condiciones del mundo para entrenar”. Las nadadoras olímpicas Sofía y Etel Sánchez señalaron que las instalaciones permitirán a nuevas generaciones aprovechar una infraestructura en la que ya compitieron a nivel internacional.

Un complejo con dos piscinas

El nuevo escenario cuenta con dos piscinas cubiertas. Una de ellas es olímpica, tiene 50 metros de largo, 25 de ancho y tres de profundidad, y podrá disponer de tribunas temporales con capacidad para hasta 1.000 espectadores.

La segunda está destinada a los saltos ornamentales. Mide 21 metros de largo por 25 de ancho, tiene cinco metros de profundidad y cuenta con una estructura de hormigón armado de diez metros de altura para plataformas y trampolines. El sector permitirá instalar tribunas temporales para 450 personas.

Por su parte, el proyecto también incluye vestuarios, depósitos, sanitarios, áreas técnicas y un subsuelo destinado a los servicios del complejo. Para llegar a los Juegos en las condiciones requeridas, se incorporaron trabajos solicitados por los responsables técnicos internacionales de cada disciplina.