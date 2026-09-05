El santafesino Rubén Rézola y Sofía Cairó serán los abanderados para Santa Fe 2026

El palista y olímpico santafesino Rubén Rézola y la jugadora de Las Leonas, Sofía Cairó, fueron elegidos para encabezar la delegación nacional en la apertura de los Juegos Suramericanos

El Comité Olímpico Argentino (COA) oficializó la designación de los atletas olímpicos Rubén Rézola, representante del canotaje, y Sofía Cairó, integrante de Las Leonas, quienes portarán la bandera nacional en la ceremonia de apertura de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Portar la bandera argentina en la ceremonia de apertura de unos Juegos Suramericanos constituye uno de los mayores reconocimientos para un atleta. La designación distingue no solo la trayectoria deportiva, sino también el compromiso, la conducta y la capacidad de representar los valores del Olimpismo ante la delegación nacional y el continente.

La elección de los abanderados para Santa Fe 2026 surgió de un proceso institucional iniciado con las postulaciones elevadas por las federaciones deportivas nacionales. Luego, la Comisión de Atletas del COA analizó los antecedentes, los méritos deportivos, la representatividad y la trayectoria de las candidaturas presentadas, y elevó su propuesta a la Mesa Directiva del Comité Olímpico Argentino, que aprobó la designación. De esta manera, la definición respondió a un criterio participativo y federal, orientado a reconocer a atletas con recorrido olímpico, compromiso con sus disciplinas y capacidad de representar los valores del deporte argentino.

Rézola y Cairó los abanderados en los Juegos Suramericanos

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya se empiezan a palpitar con la oficialización de los abanderados argentinos para la ceremonia de apertura que se realizará el 12 de septiembre en Rosario. Los elegidos para portar la bandera nacional fueron el palista Rubén Rézola y la jugadora de hockey Sofía Cairó.

Rubén Rézola será uno de los integrantes del equipo argentino de canotaje que competirá en la Costanera Este de la Laguna Setúbal en Santa Fe. El palista santafesino estuvo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 (diploma junto a Javier Correa), Río 2016 y Tokio 2020, fue medallista en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 (plateada K2 200), Toronto 2015 (dorada K2 200) y Lima 2019 (bronce K1 200); además suma dos medallas doradas, dos plateadas y dos de bronce en sus participaciones en los Juegos Suramericanos de Medellín 2010 y Santiago 2014.

El gran palista olímpico santafesino Rubén Rézola llevará la bandera y competirá en la laguna Setúbal.

Cairó será una de las referentes del seleccionado argentino de hockey sobre césped que irá por la medalla dorada en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey en Santa Fe. La bonaerense de 23 viene de convertir el gol decisivo con el que Las Leonas se consagraron campeonas del mundo en Amstelveen y suma a su palmarés con el equipo argentino la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024, la dorada en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y la plateada en los Juegos Suramericanos Asunción 2022.

La elección de los abanderados para Santa Fe 2026 surgió de un proceso institucional del que participaron las federaciones deportivas nacionales, la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Argentino (COA) y la Mesa Directiva del COA, en el que se reconoció a los atletas con recorrido olímpico, compromiso con sus disciplinas y capacidad de representar los valores del deporte argentino.