Boca tiene una visita de altísimo riesgo a Gimnasia (M)

Boca visitará, desde las 16.30, a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura

Boca visitará este sábado a Gimnasia de Mendoza , por la octava fecha de la Zona A del Torneo Clausura , con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita asentarse en los puestos de clasificación a los playoffs.

El encuentro, que está programado para las 16:30, se llevará a cabo en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Silvio Trucco.

Boca llega a este encuentro luego de la muy sufrida clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina tras el triunfo por penales ante Vélez, en un partido donde el "Fortín" tuvo una oportunidad desde los 12 pasos, a los 47 minutos del complemento, y la desperdició.

En lo que respecta al Torneo Clausura, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena le ganaron en la última fecha 1-0 a Lanús y pudieron meterse en puestos de clasificación a los playoffs, aunque un paso en falso les complicaría las cosas.

De cara a este encuentro, Arruabarrena pararía un 11 alternativo con el objetivo de darle descanso a los jugadores que suelen ser titulares porque en pocos días se enfrentarán con San Pablo de Brasil por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Gimnasia de Mendoza, por su parte, es la gran sensación de este Torneo Clausura, ya que marcha segundo en la Zona A con 15 puntos y viene de golear 3-0 a Independiente en condición de visitante.

De todas maneras, los dirigidos por Darío Franco recibieron la muy mala noticia de que por una lesión muscular no podrían contar para este partido con Agustín Módica, que es el goleador del Torneo Clausura con ocho anotaciones.

Probables formaciones de Gimnasia (M) y Boca

Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Silvio Trucco.

Hora: 16:30. TV: ESPN Premium.