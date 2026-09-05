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Colapinto volvió a dar pelea en Monza y quedó listo para la clasificación

El argentino Franco Colapinto (Alpine) volvió a tener una sólida actuación, al finalizar décimo en la práctica libre 3 del Gran Premio de Italia de Fórmula 1

5 de septiembre 2026 · 09:36hs
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Colapinto volvió a dar pelea en Monza y quedó listo para la clasificación

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) volvió a tener una sólida actuación, al finalizar décimo en la práctica libre 3 del Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimotercera fecha del campeonato de Fórmula 1.

El argentino registró un mejor tiempo de 1:23,101 y quedó a 882 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico George Russell (Mercedes).

Colapinto registró muy buenos tiempo de principio a fin en el "Templo de la Velocidad de Monza", donde exprimió al máximo las nuevas mejoras en su Alpine.

De esta manera, el argentino se mantuvo en línea con lo que había hecho este viernes en las primeras dos prácticas, donde finalizó noveno y undécimo.

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, terminó justo por encima suyo, en la novena colocación, gracias a su registro de 1:22,891.

En lo que respecta a las primeras posiciones, la primera posición volvió a quedar en manos de Russell, que este viernes ya había dominado en la segunda tanda de entrenamientos, y se afianza como el gran candidato de cara a la clasificación.

Su escolta fue el británico Lewis Hamilton (Ferrari), quien finalizó a 226 milésimas, mientras que el top 5 lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el británico Lando Norris (McLaren).

Lo que sigue para Colapinto en la F1

La actividad en el GP de Italia de Fórmula 1 continuará a las 11 de la mañana de este sábado con la clasificación.

Colapinto Italia Fórmula 1
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