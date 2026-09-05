Se completa la 3° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

En otro de los adelantos del tercer capítulo del Clausura de Primera A, Colón derrotó de visitante a Sportivo Guadalupe en el predio Nery Pumpido. Este sábado se disputan los nueve cotejos restantes de la programación

Con nueve cotejos este sábado 5 de septiembre se completará la tercera fecha del Torneo Clausura de Primera A que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En la Zona A , Sanjustino recibirá a El Quillá , y en Cabaña Leiva , La Salle Jobson a Ciclón Norte de Cayastá. En la Zona B, en otro de los adelantos disputados en la noche del viernes, Colón de Santa Fe se impuso a Sportivo Guadalupe por 2 a 1 bajo el buen arbitraje de Carlos Céspedes . En barrio Roma, Newell´s se cruzará con Nacional, y en la autopista, Ateneo Inmaculada se medirá con Juventud Unida de Candioti.

Con goles de Maxi Quagliaro y Bautista Maillier, Colón de Santa Fe se impuso a Sportivo Guadalupe por 2 a 1. El descuento para el elenco del Flaco Tobaldo lo hizo Agustín Gabriel Palombarini. Igualmente, fue la tercera derrota consecutiva en igual cantidad de presentaciones, ya que anteriormente habían sido vencidos por Cosmos por 4 a 1 y por Universidad del Litoral por 1 a 0. Esa es la razón por la que se encuentra último en la tabla de posiciones, más allá que se lo ve como un elenco desconocido, lejos del protagonista del Apertura. En la divisional reserva, el Sabalero y Guadalupe no se sacaron ventajas y terminaron empatados 0 a 0. En la próxima fecha, Colón recibirá a Nobleza de Recreo mientras que Guadalupe visitará a Juventud Unida de Candioti.

Recordemos que en la semana se produjeron otros dos adelantos del tercer capítulo. En el Mercedes Alesso de Bieler, Colón de San Justo, que está disputando Regional Amateur, goleó por 3 a 0 a Universidad del Litoral, mientras que en el Lolo Bossio, Deportivo Nobleza de Recreo no dejó dudas ante Cosmos y lo superó por 3 a 0.

En la presente jornada de sábado se medirán desde las 15, Las Flores con Independiente de Santo Tomé en el estadio Alberto Garau con el arbitraje de Matías Pereyra. El resto de los cruces serán desde las 16: Newell´s jugará con Nacional con el arbitraje de Rubén Fernández, Ateneo Inmaculada con Juventud Unida en el campo de deportes de la autopista (Maximiliano Moya), Deportivo Santa Rosa con la Academia Cabrera en cancha de Pucará (Lucas Muga), Sanjustino con El Quillá (Ignacio Castellano), La Perla del Oeste con Gimnasia y Esgrima (Joaquín Urbani), Ciclón Racing con Unión (Enzo Silvestre) y La Salle Jobson con Ciclón Norte (Miguel Mesquida).

Las posiciones en la Zona A quedaron del siguiente modo: Colón de San Justo 7; Juventud Unida 6, Nobleza de Recreo 5; Colón, Cosmos y Universidad 4; Newell´s 3; Ateneo Inmaculada e Independiente 2; Las Flores II y Sportivo Guadalupe 0. En la Zona B se encuentran de esta forma: Unión y Sanjustino 6; Náutico El Quillá 4; Deportivo Santa Rosa, Gimnasia y Esgrima, La Perla y La Salle Jobson 3, Ciclón Racing 1, Nacional y Academia Cabrera 0.

Síntesis

Sportivo Guadalupe 1- Colón de Santa Fe 2

Sportivo Guadalupe: Fernando Rossini, Agustín Gabriel Palombarini, Tomás Galiano, Ayrton Brussa, Lucas Serrano, Juan Mendoza, Luciano Regenhardt, Ignacio Busolini, Leandro Ledesma, Alan Cando y Mauricio Kinkela. DT: Adalbaerto Tobaldo.

Colón de Santa Fe: Francisco González, Emiliano Lisnci, Máximo Quagliaro, Santino Lenarduzzi, Tobías Colodrero, Enzo Galizzi, Máximo Monella, Bautista Maillier, Tomás Parodi, Román Fola e Ignacio Ortola. DT: Fernando Nogara.

Goles: Máximo Quagliaro y Bautista Maillier (C); Agustín Gabriel Palombarini (SG).

Cambios: Eliel López x Regenhardt, Joaquín Grigolato x Serrano, Agustín Zanco x Grigolato, Martín Ruiz x Galiano (SG); Abel Galban x Maillier, Matías Moreno x Fola, Milton Buchon x Parodi, Facundo Raffo x Ortola (C).

Amonestados: Maillier, Fola y Ortola (C).

Árbitro: Carlos Céspedes.

Cancha: Predio Nery Pumpido.