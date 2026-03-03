Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Santa Fe Rugby Club será el representante de la USR en el torneo federal. La competencia organizada por la UAR comenzará el 28 de marzo

En el sur provincial se realizó la presentación oficial del Torneo del Interior 2026, competencia que vuelve a reunir a los mejores clubes del país y representa la máxima expresión del rugby federal. Autoridades, dirigentes, entrenadores y jugadores compartieron un encuentro que marcó el inicio de una nueva edición cargada de desafíos, pasión y compromiso. Santa Fe Rugby será el único representante de la Unión Santafesina de Rugby.

Tras lo que fue la histórica consagración de Marista RC por primera vez en 2025 en la categoría A, y de Tucumán Rugby en el B, ya se palpita una nueva edición del Torneo del Interior Copa Zurich. Por tal motivo, se presentó en Rosario la temporada 2026 del certamen más federal del país con un representante de cada equipo participante.

El inicio del campeonato será el sábado 28 de marzo con la primera fecha del 23° Torneo del Interior A y las reválidas del 20° Torneo del Interior B. Vale consignar que el fixture del B se definirá una vez que se disputen las mencionadas reválidas. La final del TDI A será el sábado 3 de octubre.

El Torneo del Interior se realiza desde 1998 y está representado todo el país, porque reúne a clubes de todas las Uniones de la Argentina. Desde la temporada 2000, el sistema de competición sumó una división, siendo así dos torneos los que se organizan: Torneo del Interior A y Torneo del Interior B. El ganador del TDI A accede automáticamente a la final del Nacional de Clubes Masculino. Duendes (Rosario) es el conjunto que más títulos ganó en la historia del Torneo del Interior A, con cinco consagraciones: 2003, 2009, 2012, 2013 y 2022.

“Se avecina una nueva edición del Torneo del Interior Copa Zurich 2026 y estamos muy entusiasmados con su inicio. Tras lo que fue la implementación de la nueva modalidad en 2025, continuamos consolidando un formato que le dio mayor competitividad y dinamismo al certamen, fortaleciendo el desarrollo del rugby en todo el país" señalaron desde la UAR.

image El presidente de la UAR, Gabriel Travaglini, encabezó el lanzamiento escoltado por Félix Páez Molina y Víctor Luna.

"Es un torneo que crece año a año, no solo en nivel de juego sino que además tuvo muy buenas repercusiones entre los clubes, que valoraron la planificación y las oportunidades que se generaron a partir de este nuevo esquema. Desde la Unión Argentina de Rugby seguimos trabajando para que el Torneo del Interior sea una verdadera plataforma de crecimiento tanto para jugadores como para entrenadores, y estamos convencidos de que esta edición 2026 volverá a marcar un paso adelante en ese camino«, destacó Víctor Luna, Gerente de Competencias y Desarrollo de la UAR.

Las zonas del Torneo del Interior

-Zona 1: Marista RC, Gimnasia y Esgrima (R), Mendoza RC y Tucumán RC

-Zona 2: Tala RC, Estudiantes de Paraná, CURNE y Uru Curé RC

-Zona 3: Jockey Club de Rosario, Universitario de Córdoba, Córdoba Athletic y Santa Fe Rugby

-Zona 4: Duendes RC, Jockey Club de Córdoba, La Tablada RC y Old Resian.

-La primera fecha del Interior A: (28/3)

Gimnasia vs. Marista

Tucumán RC vs. Mendoza RC

Estudiantes vs. Tala RC

Uru Curé Río Cuarto vs. CURNE

Universitario de Córdoba vs. Jockey Club (R)

Santa Fe Rugby vs. Córdoba Athletic

Jockey Club de Córdoba vs. Duendes RC

Old Resian vs. La Tablada RC