Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Tras meses de seguimiento y un allanamiento que se desarrolló en un contexto de alta tensión, las fuerzas de seguridad de Santa Fe lograron detener en un Fonavi de barrio Las Flores a Jorge Alberto “Turu” Mendieta , uno de los prófugos más buscados por narcotráfico en la región.

El director provincial de Investigación Criminal, Rolando Galfrascoli , calificó el procedimiento como una captura “compleja y exitosa” y remarcó que fue el resultado de un “trabajo arduo de meses” llevado adelante por la Unidad de Captura de Prófugos de Alto Perfil (UCAP) .

Meses de seguimiento y un allanamiento bajo tensión

“Luego de meses de arduo trabajo de la Unidad de Captura de Prófugos de Alto Perfil al servicio de la Justicia Federal, hemos podido, fruto de un allanamiento y luego de horas de tensión, proceder a la detención del famoso "Turu" Mendietta’”, sostuvo Galfrascoli en conferencia de prensa.

La investigación se desarrolló bajo la órbita de la Fiscalía Federal a cargo de Walter Rodríguez y con orden del juez federal de garantías Aldo Alurralde, quien autorizó el procedimiento que culminó con la detención.

El funcionario explicó que el operativo se realizó en un complejo Fonavi “muy conocido y populoso” de la ciudad de Santa Fe, con presencia constante de vecinos. En el departamento donde fue hallado Mendieta había otras personas —algunas presuntamente del núcleo familiar— que no eran requeridas por la Justicia.

“El trabajo del día de hoy se dio en un proceso complejo. Había mucha gente en el entorno, en el edificio y en el departamento donde se lo logró detener”, describió.

Resistencia y detención “limpia”

Consultado sobre si hubo resistencia, Galfrascoli admitió que los allanamientos “son siempre tensos” y que el procedimiento no fue la excepción.

“Hubo la resistencia típica. Fue un momento difícil, pero los muchachos con mucho profesionalismo lograron sojuzgar rápidamente la situación y lograr una detención absolutamente limpia”, afirmó.

El funcionario subrayó que la intervención se desarrolló sin heridos y garantizando la seguridad del personal actuante, de los testigos, de las personas presentes en el lugar y del propio detenido.

Un líder narcocriminal prófugo

Mendieta estaba prófugo y era considerado uno de los narcotraficantes más buscados. Según detalló Galfrascoli, es señalado como líder de una organización criminal que operaba en el norte de la ciudad de Santa Fe, dedicada al tráfico de estupefacientes, principalmente cocaína.

“Claramente se trata de una persona dedicada, peligrosamente dedicada al tráfico de estupefacientes, una economía delictiva que genera tantos problemas de inseguridad y violencia en nuestra ciudad”, sostuvo.

El director de Investigación Criminal recordó además que el detenido cuenta con antecedentes penales y una condena previa en suspenso, situación que deberá analizarse en el marco del nuevo proceso judicial, donde podría evaluarse una eventual unificación de condenas.

Una captura, no una nueva investigación

Galfrascoli aclaró que el objetivo del operativo no era reunir nuevas pruebas sino ejecutar una orden de detención vigente.

“No estábamos en busca de información o material estupefaciente para imputarle cargos. Las condiciones para la imputación ya las tenía Mendieta y por eso hoy está esperando la audiencia respectiva”, explicó.

Sobre un eventual aporte de datos a cambio de recompensa, el funcionario señaló que se trata de “información sensible” que será brindada por la Fiscalía Federal en los próximos días.

Con la detención de “Turu” Mendieta, la Provincia destacó el funcionamiento de la UCAP, una unidad creada específicamente para la búsqueda de prófugos de alto perfil. “Es uno de los aspectos que no se tocaba antes con tanta firmeza como ahora”, remarcó Galfrascoli, al poner en valor una estrategia que apunta a cerrar el círculo sobre quienes intentan eludir a la Justicia.