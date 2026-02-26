Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

El 1 y 2 de mayo en la Estación Belgrano, tendrá lugar la segunda edición del Festival Tribus. El abono por ambos días bajo la modalidad early bird con precio diferencial, ya se encuentra a la venta a través de Ticketway.

Luego de una primera edición que superó todas las expectativas, convocando a más de 12000 personas en el corazón de la ciudad, el Festival de Tribus Club de Arte está de regreso. La cita será el viernes 1 y sábado 2 de mayo en la Estación Belgrano. El abono por ambos días, bajo la modalidad early bird con precio diferencial a 90 mil pesos + service charge, ya se encuentra a la venta a través de Ticketway . Es una oportunidad única para todos aquellos que conocen la calidad artística de las propuestas de Tribus Club de Arte y saben que no se verán defraudados. Además, puede comprarse con seis cuotas sin interés, a través del Banco de Santa Fe.

Santa Fe volverá a convertirse en el epicentro de la cultura emergente y consagrada, reafirmando el éxito de una propuesta que ya se ganó su lugar en la agenda grande de la región.

Esta segunda entrega no solo busca replicar el fenómeno de su debut, sino redoblar la apuesta. Con la experiencia de una edición anterior que transformó el concepto de encuentro artístico en la ciudad, el festival regresa con una curaduría renovada, mayor despliegue técnico y la promesa de superar la mística generada en su estreno.

"El primer festival fue un punto de inflexión para nosotros y para el público; esta segunda edición es la consolidación de ese camino", adelantan desde la organización, marcando que el regreso del Festival de Tribus será la gran apuesta cultural del primer semestre del año.

En los próximos días se dará a conocer el line up de lujo de esta segunda edición, que además de los shows musicales de primer nivel, ofrecerá la mejor gastronomía e intervenciones artísticas y performáticas.

Puntos de venta:

Tribus | República de Siria 3572 de miércoles a domingos de 18 a 00

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

CONSULTAS WHSTP TRIBUS : +54 9 3424 21-8187