Colón anunció la actualización del valor de la cuota societaria A través de sus redes sociales, Colón anunció los nuevos valores de la cuota societaria, que sufre un incremento del 25% para los socios plenos Por Ovación 3 de marzo 2026 · 09:21hs

Con el inicio del mes de marzo, el club Colón anunció mediante sus redes sociales el incremento en la cuota societaria, que viene sufriendo modificaciones todos los meses.

Los nuevos valores de la cuota societaria en Colón El caso testigo es el socio pleno, que en enero pagaba 18.000 pesos, en febrero pasó a abonar 20.000 pesos por mes y a partir de marzo tendrá que pagar 25.000 pesos, es decir una suba del 25% de un mes al otro.

En la actualidad y producto de una intensa campaña en redes y de la conformación de un plantel competitivo, Colón pasó la barrera de los 30.000 socios y la dirigencia apunta a sumar 40.000 socios para equilibrar las finanzas. Actualización de cuota social



Conocé los nuevos valores para seguir viviendo la pasión más linda de todas desde adentro.



Hoy más que nunca, estar no es solo una palabra.

Es un gesto. Es compromiso. Es sostener al club cuando más lo necesita.



Ser socio no es pagar una cuota:… pic.twitter.com/6Wuv8DHFTc — Club Atlético Colón (@ColonOficial) March 3, 2026