Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Candela Giordanino y Sofía Garcés se destacaron en el Argentino de aguas abiertas. Las nadadoras unionistas se impusieron en la ciudad cordobesa de Almafuerte

3 de marzo 2026 · 09:37hs
Candela Giordanino y Sofía Garcés cumplieron una destacada actuación en el Campeonato Argentino que se llevó a cabo en Almafuerte.

Varios nadadores de Unión participaron de la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas que se desarrolló en la provincia de Córdoba. Los deportistas tatengues refrendaron así lo hecho en el inicio del circuito que se llevó a cabo hace dos semanas en el balneario de la ciudad de Santo Tomé. La próxima competencia está prevista para el 21 de marzo en la provincia de San Juan. Recordemos que fue suspendida la cuarta etapa en Entre Ríos.

Unión pisó fuerte en tierras cordobesas

Varios nadadores de Unión de Santa Fe participaron de la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas que llevó a cabo en la ciudad de Almafuerte, en la provincia de Córdoba, y bajo la organización de la Federación Cordobesa de Natación y la supervisión de la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos.

En los 10 km general mujeres, se impuso la santafesina Candela Giordanino de Unión de Santa Fe con un tiempo de 2 horas 7 minutos 10 segudos, seguida por María Sol Hormaeche de Bucor de Córdoba y por Mariel Loyato de Quinto Estilo Ruta Club de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires.

En varones, el pampeano Joaquín Moreno, representante de la Asociación Cordobesa de Volantes de Córdoba fue el triunfador con una marca de 1 hora 56 minutos 53 segundos, y fue escoltado por Tomás Rodríguez y por Lucas Salinas de Bucor de Córdoba. En la cuarta ubicación quedó Valentín Rodríguez de ACV y Lucc Scalisi de la provincia de Córdoba, en la cuarta y quinta colocación respectivamente.

En junior, la paranaense Sofía Garces de Unión de Santa Fe fue la vencedora con un registro de 2 horas 7 minutos 35 segundos, completando el podio Anabella Primón de Unión y Virginia París del Centro Deportivo Nado de Córdoba. En la cuarta posición arribó Mora Cejas de Uno Bahía Club, y en la sexta ubicación quedó Mailen Roskopf Schroh de Paracao de Paraná.

image
Tom&aacute;s Jouglard de Uni&oacute;n de Santa Fe se impuso en los 10.000 metros junior.

Tomás Jouglard de Unión de Santa Fe se impuso en los 10.000 metros junior.

En varones, Tomás Jouglard de Unión de Santa Fe, entrenado por Adrián Tur y Diego Garbarino, fue el vencedor con un tiempo de 1 hora 56 minutos 58 segundos, seguido por Fabricio Stip Masín del Club Argentino de Firmat y Thiago Crichigno de Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario.

En cadete, cuya distancia es de 5000 metros, en mujeres, Felicitas Jacquier de Libertad de San Jerónimo Norte ocupó la tercera posición. Por su parte, Camila Rucci y Melany Tacca de Unión de Santa Fe ocuparon la cuarta y quinta ubicación respectivamente. En varones, Ian Furlan de Unión fue segundo, y Alan Venencia quedó en la cuarta colocación.

En relación a los 3.000 metros, en categoría menor, Milagros Zeballos de Unión fue segunda con un registro de 39 minutos 33 segundos, mientras que Blanca Juárez de Ceci de Gálvez fue tercera. En la cuarta posición quedó Charlotte Koch de Unión, y en la quinta colocación, lo hizo la galvense Giovanna Furlong.

