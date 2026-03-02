Uno Santa Fe | Escenario | Santa Fe

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

El show que enfrenta a Las Guerreras y los Saja Boys salta nuevamente de la pantalla al escenario, ahora será En Sala Garay una megaproducción inmersiva, efectos especiales y participación del público. Domingo 8 de Marzo, Sala Garay del Colegio Inmaculada Concepción de Santa Fe

2 de marzo 2026 · 09:59hs
Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

El show que enfrenta a Las Guerreras y los Saja Boys salta nuevamente de la pantalla al escenario, ahora será En Sala Garay una megaproducción inmersiva, efectos especiales y participación del público.

La fiebre del K-Pop suma un nuevo capítulo con la llegada que promete trasladar al público desde la pantalla hacia un escenario completamente inmersivo. La cita será en Sala Garay del Colegio Inmaculada Concepción de Santa Fe, el Domingo 8 de Marzo desde las 19:00 hs. y las entradas ya están a la venta.

La propuesta, que combina música, actuación y despliegue visual, recrea la épica batalla entre Las Guerreras y los Saja Boys, la boyband antagonista que representa a la oscuridad dentro de la historia.

El show está diseñado como una experiencia total donde "el destino del mundo se decide en vivo". La puesta promete ser un evento de alto impacto que incluirá efectos especiales, pantallas LED gigantes, coreografías sincronizadas y escenografía de gran escala, con el objetivo de que el público se sienta parte del universo cinematográfico.

El show será parte de una noche inmersiva, donde el público tendrá un rol activo en la historia, ya que deberá colaborar para "fortalecer a la Honmoon", el poder clave de Las Guerreras dentro de la narrativa.

El tour internacional busca replicar el fenómeno global del K-Pop y su creciente influencia en Latinoamérica, llevando a escena un formato híbrido entre concierto, teatro y espectáculo visual.

Las entradas para vivir esta batalla musical ya están disponibles a través de: https://www.masentrada.app/events/guerreras-del-kpop-santa-fe

Santa Fe K-pop
Noticias relacionadas
Capibaras XV jugará el próximo sábado 28 a las 18.30 en Sauce Viejo.

Capibaras XV llega a Santa Fe para jugar con la franquicia brasileña

El Yacht Club Santa Fe cumple 90 años de vida junto a los santafesinos.

El Yacht Club Santa Fe cumplió 90 años y tiene acciones para festejarlo

colegios privados de santa fe estiman que las cuotas subiran entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Colegios privados de Santa Fe estiman que las cuotas subirán entre 5 y 6% para el inicio del ciclo lectivo

Jardines de infantes

Jardines de infantes en la ciudad fusionan salas o cierran: la baja de la natalidad es uno de los factores clave

Lo último

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Guerra en Medio Oriente: para la DAIA Santa Fe el conflicto puede cambiar el orden mundial y eliminar fuentes de terrorismo

Guerra en Medio Oriente: para la DAIA Santa Fe el conflicto puede "cambiar el orden mundial" y eliminar fuentes de terrorismo

Último Momento
El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Guerra en Medio Oriente: para la DAIA Santa Fe el conflicto puede cambiar el orden mundial y eliminar fuentes de terrorismo

Guerra en Medio Oriente: para la DAIA Santa Fe el conflicto puede "cambiar el orden mundial" y eliminar fuentes de terrorismo

Colón volvió al trabajo con varios lesionados mientras espera definiciones de la AFA

Colón volvió al trabajo con varios lesionados mientras espera definiciones de la AFA

Colapinto debuta en la temporada 2026 de Fórmula 1: horarios y cómo verlo en Argentina

Colapinto debuta en la temporada 2026 de Fórmula 1: horarios y cómo verlo en Argentina

Ovación
¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: El grupo nos llevó a Primera

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: "El grupo nos llevó a Primera"

Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

¿Colón informa lo que no es y omite lo que en verdad sucede?

¿Colón informa lo que no es y omite lo que en verdad sucede?

Tras el paro del fútbol argentino: ¿Cuándo vuelve a jugar Unión?

Tras el paro del fútbol argentino: ¿Cuándo vuelve a jugar Unión?

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos