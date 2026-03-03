Uno Santa Fe | Ovación | Felipe Contepomi

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi se hizo presente en el entrenamiento de Capibaras, la franquicia litoraleña que se prepara para jugar con Pampas

Ovación

Por Ovación

3 de marzo 2026 · 08:32hs
Felipe Contepomi

Felipe Contepomi, head coach de Los Pumas, entrenó a Capibaras XV.

Después del amplio triunfo por 54 a 12 sobre Cobras de Brasil, por la segunda fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XV comenzó una nueva semana de entrenamientos con una visita de lujo, y más que especial: Felipe Contepomi. El head coach de Los Pumas se hizo presente en el Hipódromo de Rosario para participar de la práctica de la nueva franquicia argentina.

Felipe Contepomi en el Hipódromo de Rosario

Tras la aplastante victoria de Capibaras XV ante Cobras Brasil XV en Santa Fe por 54-12, la franquicia del Litoral volvió nuevamente al trabajo este lunes para empezar a preparar la semana que terminará con el choque ante Pampas en la cancha del CASI, la catedral del rugby argentino. No fue una práctica más en el Hipódromo Independencia ya que del entrenamiento participó nada menos que el head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi.

Bien temprano, el ex capitán del seleccionado argentino, se reunió con el staff, luego participó en la sesión de análisis de video y posteriormente se trasladó al campo de juego con los jugadores para trabajar directamente en cancha.

Junto a Contepomi, estuvieron Andrés Bordoy y Juan Fasce, miembros del staff del seleccionado nacional y hombres de la Cuna de la Bandera.

image
Contepomi estuvo junto a dos miembros de su staff, salud&oacute; a los integrantes de la franquicia litorale&ntilde;a.

Contepomi estuvo junto a dos miembros de su staff, saludó a los integrantes de la franquicia litoraleña.

Durante su ciclo al frente de Los Pumas, el entrenador se ha mostrado siempre cerca de las franquicias de Súper Rugby Américas e incluso ha llamado a una numerosa cantidad de jugadores que se mostraron en el torneo como Justo Piccardo, Agustín Moyano, Pedro Delgado, Franco Molina o Simón Benítez Cruz, entre otros.

Capibaras XV tendrá una prueba exigente el próximo fin de semana ya que visitará a Pampas, que llegará a la cita herido por la derrota sufrida ante Dogos en la fecha 2 y buscará acomodarse nuevamente en la tabla con un triunfo. Mientras tanto la franquicia litoraleña lidera las posiciones con 10 puntos, seguido por Dogos y Tarucas con 9.

Felipe Contepomi Capibaras Rosario
Noticias relacionadas
Rubén Rézola competirá en el selectivo de canotaje en Colón.

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

 Los capitanes de los clubes participantes, entre ellos, Santiago Gorla de Santa Fe Rugby Club.

Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Argentina mejoró y venció a Panamá.

Argentina mejoró y venció a Panamá con autoridad

Vélez le ganó a Estudiantes y es el único líder en la Zona A.

Vélez venció como visitante a Estudiantes y es el único líder en la Zona A

Lo último

Boleto educativo Gratuito en Santa Fe: cómo obtener el beneficio

Boleto educativo Gratuito en Santa Fe: cómo obtener el beneficio

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Colón anunció la actualización del valor de la cuota societaria

Colón anunció la actualización del valor de la cuota societaria

Último Momento
Boleto educativo Gratuito en Santa Fe: cómo obtener el beneficio

Boleto educativo Gratuito en Santa Fe: cómo obtener el beneficio

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Colón anunció la actualización del valor de la cuota societaria

Colón anunció la actualización del valor de la cuota societaria

Fernando Zerbonia confirmó su regreso al Nuevo Car Show Santafesino

Fernando Zerbonia confirmó su regreso al Nuevo Car Show Santafesino

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Ovación
Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Se concretó la segunda fecha del Campeonato Argentino de aguas abiertas

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Se realizó la presentación del Torneo del Interior 2026 en Rosario

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Fernando Zerbonia confirmó su regreso al Nuevo Car Show Santafesino

Fernando Zerbonia confirmó su regreso al Nuevo Car Show Santafesino

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos