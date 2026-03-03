Felipe Contepomi visitó a Capibaras en el Hipódromo de Rosario

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi se hizo presente en el entrenamiento de Capibaras, la franquicia litoraleña que se prepara para jugar con Pampas

Después del amplio triunfo por 54 a 12 sobre Cobras de Brasil, por la segunda fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XV comenzó una nueva semana de entrenamientos con una visita de lujo, y más que especial: Felipe Contepomi. El head coach de Los Pumas se hizo presente en el Hipódromo de Rosario para participar de la práctica de la nueva franquicia argentina.

Bien temprano, el ex capitán del seleccionado argentino, se reunió con el staff, luego participó en la sesión de análisis de video y posteriormente se trasladó al campo de juego con los jugadores para trabajar directamente en cancha.

Junto a Contepomi, estuvieron Andrés Bordoy y Juan Fasce, miembros del staff del seleccionado nacional y hombres de la Cuna de la Bandera.

Durante su ciclo al frente de Los Pumas, el entrenador se ha mostrado siempre cerca de las franquicias de Súper Rugby Américas e incluso ha llamado a una numerosa cantidad de jugadores que se mostraron en el torneo como Justo Piccardo, Agustín Moyano, Pedro Delgado, Franco Molina o Simón Benítez Cruz, entre otros.

Capibaras XV tendrá una prueba exigente el próximo fin de semana ya que visitará a Pampas, que llegará a la cita herido por la derrota sufrida ante Dogos en la fecha 2 y buscará acomodarse nuevamente en la tabla con un triunfo. Mientras tanto la franquicia litoraleña lidera las posiciones con 10 puntos, seguido por Dogos y Tarucas con 9.