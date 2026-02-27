Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Sucedió en la madrugada. Dos motociclistas emboscaron y asesinaron a balazos a un hombre de 34 años. Buscan a los asesinos

El lugar en dónde sucedió el crimen de Amarilla, en la ciudad de Recreo.

Este viernes, después de las 2 de la madrugada , en calle Belgrano al 600 , entre Martínez y Lehmann , en la ciudad de Recreo , ejecutaron a balazos calibre 9 milímetros a un hombre que luego fue identificado como Guillermo Sebastián Amarilla, de 34 años .

Al lugar arribaron oficiales de la Comisaría 16° y del Comando Radioeléctrico , quienes preservaron la escena del crimen hasta la llegada de un médico del SIES 107 , que constató el fallecimiento por impactos de bala . Posteriormente, agentes del área Científica secuestraron dos vainas servidas de pistola calibre 9 milímetros , considerada arma de guerra .

Investigación

Los oficiales de Orden Público y de Cuerpos que trabajaron en el lugar entrevistaron a vecinos de la zona, varios de los cuales se despertaron por la deflagración de los disparos. Según los testimonios recabados, el autor de los disparos se movilizaba como acompañante en una motocicleta y habría actuado en el marco de una emboscada criminal premeditada.

Además, como parte del trabajo investigativo, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en el sector, cuyas imágenes serían clave para identificar y aprehender a los responsables.

Minutos después llegaron los pesquisas del área Homicidios de la PDI Región I, quienes coordinaron tareas con efectivos de la policía capitalina y comenzaron las diligencias para esclarecer el crimen.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe, que a su vez notificaron al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Estanislao Giavedoni.

El fiscal ordenó la identificación de testigos, el secuestro de imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona, la realización de los peritajes criminalísticos y el posterior traslado del cuerpo a la morgue judicial para la correspondiente necropsia.

