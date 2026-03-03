Se viene el selectivo nacional y Argentino de Canotaje en Colón

Rubén Rézola, competirá en el Selectivo Nacional y Campeonato Argentino de canotaje, que se desarrollarán del 4 al 8 de marzo en la ciudad bonaerense de Colón

Del 4 al 8 de marzo se llevará a cabo el Selectivo Nacional y el Campeonato Argentino en la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires, y con la organización de la Federación Argentina de Canoas. En dicha competencia oficial estará compitiendo el palista de la ciudad de Santa Fe, el olímpico Rubén Rézola. El evento marca el inicio oficial del calendario competitivo de la especialidad.

Se levanta el telón para los mejores exponentes del canotaje nacional ya que afrontarán su primera gran cita de la temporada, en el evento que estará bajo la órbita de la Federación Argentina de Canoas. La ciudad de Santa Fe estará representada en el Selectivo Nacional y Campeonato Argentino de canotaje, competencias que se desarrollarán del 4 al 8 de marzo en la localidad bonaerense de Colón y que marcarán el inicio oficial del calendario competitivo 2026.

El evento se llevará adelante bajo la supervisión de la Federación Argentina de Canoas (FAC) y tendrá una importancia central, ya que servirá como primera instancia evaluativa del año para futuras convocatorias nacionales y competencias internacionales.

Entre los competidores que dirán presentes en la ciudad de Colón, está el santafesino y olímpico, Rubén Rézola, quien representa al Club Náutico El Quillá, pero que desde hace un tiempo lo hace para el gimnasio Fortress, en Piedras Blancas, ya que el lago del parque del Sur no está en condiciones de ser utilizado por la gran cantidad de camalotes y sobre todo los repollitos.

El deportista santafesino de 34 años competirá en el selectivo en las prueba de K1 500 metros, k1 300 metros, la cual es una distancia alternativa, y en K1 200 metros. Será el retorno del palista olímpico a las canchas y en una competición nacional, en la que buscará ser protagonista.

"No nos queda nada para el selectivo en Colón, que es la principal competencia que te habilita a representar al equipo nacional y volver a representar al país en competencias internacionales. Y es el inicio de una mega temporada y sobre todo, los Juegos Suramericanos, y cuya actividad se realizará acá en la laguna Setúbal" destacó Terminator.

El palista de nuestra capital aseguró que "no paré en todo el verano, los entrenamientos nunca se detuvieron. Será una temporada exigente, con muchas competencias, si logramos clasificar a algunas, o si nos tenemos que seguir preparando para poder estar en próximas convocatorias".

Para Rézola, su vuelta al alto rendimiento, tiene que ver con su gran objetivo que será la clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Visiblemente conmovido, Rézola declaró que “Hace un tiempo decidí volver a la alta competencia. Lo tenía guardado. Cuando fue el Campeonato Provincial en mi club, anuncie que vuelvo una vez más al alto rendimiento. Esto lo sabían muy pocas personas, no sé si era el momento y el lugar para decirlo, pero creo que todos tienen que saberlo.”

Rubén ganó tres medallas en los Juegos Panamericanos entre los años 2011 y 2019. Participó en tres Juegos Olímpicos; finalizó 5° en Londres 2012 en K2 200; 16° en Río de Janeiro 2016 en el K1 200 metros y 15° en Tokio 2020 en K1 200m. En 2020 fue elegido por la Fundación Konex como uno de los cinco mejores canoístas de la última década en Argentina.

El esquema del cronograma del selectivo es el siguiente: el 4 de marzo está previsto el arribo de clubes y prueba de pista; el jueves 5, viernes 6, y sábado 7, serán las series, y el domingo 8, las finales de las competencias.

El santafesino Rézola competirá el jueves 5, a las 14.10 a 14.30, la serie de los 500 metros en K1; de 16.15 a 16.25, serán las semifinales, y el viernes 6, desde las 10.25, serán las finales. En K1 300 metros, competirá el jueves 5, desde las 18.20 serán las semifinales, y el viernes 6, desde las 11.50, las finales. El domingo 9, por la mañana serán las series del K1 200, y sobre el mediodía será el turno de las finales.