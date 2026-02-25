Uno Santa Fe | Policiales | pensión

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Pesquisas de Homicidios de la PDI Región I aprehendieron en una pensión del microcentro santafesino a un hombre de 55 años, sobre quien pesaba un pedido de captura activo por el asesinato de Jairo Pérez, ocurrido en abril de 2025

25 de febrero 2026 · 11:51hs
En las últimas horas, pesquisas de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I ejecutaron una requisa en una pensión ubicada sobre calle Mendoza al 2600, en pleno microcentro de la ciudad de Santa Fe, donde aprehendieron a un hombre de 55 años sobre quien pesaba, desde abril de 2025, un pedido de captura activo por ser el presunto autor del crimen de Jairo Pérez, de 35 años. La víctima fue apuñalada en la madrugada del 20 de abril y falleció horas después en el hospital Cullen.

El crimen de Jairo Pérez

Tal como fue informado en la mañana del 20 de abril de 2025, Jairo Pérez (35) fue apuñalado en inmediaciones de la esquina de avenida Freyre y Catamarca, en el barrio República del Oeste. Ocasionales transeúntes y automovilistas alertaron sobre el ataque a los operadores de la central de emergencias 911.

Minutos después arribaron oficiales de la Comisaría 4ª y del Comando Radioeléctrico, junto a un médico del SIES 107, quien intentó detener la hemorragia y trasladó de urgencia al herido al hospital Cullen, donde se produjo su fallecimiento a las 9.20.

Testigos e imágenes

Efectivos de Cuerpos y Orden Público preservaron la escena hasta la llegada de los peritos, al tiempo que identificaron a testigos del ataque y constataron la existencia de imágenes de cámaras de videovigilancia, tanto públicas como privadas, en la zona.

Posteriormente, intervinieron los pesquisas de Homicidios de la PDI Región I, quienes articularon tareas con personal de la policía capitalina. El hecho y el fallecimiento de la víctima fueron informados al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Pedido de captura activo y aprehensión

Desde abril de 2025 pesaba una orden de captura activa sobre el hombre de 55 años, quien habría sido reconocido como el presunto autor del homicidio. Los investigadores presumían que, tras el crimen, el sospechoso abandonó la ciudad de Santa Fe y permaneció con paradero desconocido.

En los últimos días, habría regresado y se habría alojado en una pensión de calle Mendoza al 2600, donde finalmente fue aprehendido por pesquisas de Homicidios de la PDI, con la colaboración del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía capitalina.

Audiencia imputativa

La novedad fue informada a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez dio intervención al fiscal de Homicidios en turno. El funcionario judicial ordenó que el hombre continúe privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de homicidio.

El detenido quedó alojado en sede policial a la espera de la audiencia imputativa, prevista para la próxima semana.

