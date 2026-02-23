Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

La banda de rock liderada por Roberto Musso desembarca en la capital entrerriana el sábado 30 de mayo con su gira internacional de la mano de Harlem Shows y De la Estrella. Las entradas estarán disponibles a partir de este miércoles 25 a las 12 hs a través de www.harlem.com.ar.

La emblemática banda uruguaya El Cuarteto de Nos cruza el río para presentar su más reciente álbum Puertas. Como parte de su tour homónimo, la noche del sábado 30 de mayo promete una experiencia única en el espacio Hierlam XL, Av. José Manuel Estrada 1622.

Con un repertorio que mezcla temas de su nueva etapa con clásicos de su discografía, El Cuarteto de Nos se prepara para brindar un espectáculo vibrante y cercano con sus seguidores entrerrianos y de toda la región. El año pasado, también de la mano de Harlem Shows, los uruguayos hicieron bailar y cantar a lo grande a Santa Fe. En aquella oportunidad, en el Estadio Cubierto Club Atlético Union.

El álbum Puertas ofrece una experiencia conceptual en la que cada tema funciona como un pequeño viaje hacia distintos universos sonoros y temáticos, explorando dilemas personales, reflexiones y emociones de los artistas con la ironía y profundidad que caracteriza a la banda.

Sobre El Cuarteto de Nos

El Cuarteto de Nos es una banda uruguaya formada en 1984 en Montevideo, reconocida por su estilo único que combina rock, humor, ironía y reflexiones profundas sobre la vida cotidiana. A lo largo de su trayectoria, el grupo ha publicado más de una decena de discos, ganando múltiples premios y consolidándose como uno de los referentes más creativos y originales de la música latinoamericana. Su sonido evoluciona constantemente, pero mantiene siempre la identidad que los caracteriza: letras inteligentes, juegos de palabras y un sentido del humor irreverente que conecta con públicos de todas las edades.

La formación actual de la banda está compuesta por Roberto Musso en voz y guitarra, Santiago Tavella en bajo y coros, Álvaro Pintos en batería y percusión, Gustavo “Topo” Antuña en teclados y guitarra, y Diego “Rifle” Nogueira en guitarra y coros.

Dónde conseguir las entradas

Las entradas se podrán adquirir a partir de este miércoles 25 de febrero a las 12 hs con tarjeta de crédito o débito a través de www.harlem.com.ar a partir de $65.000 más service charge. Además, podrás abonar en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito a través de Mercado Pago.