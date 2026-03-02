Uno Santa Fe | Escenario | Vanda Krai

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Este sábado 7 de marzo, el Anfiteatro Municipal Juan de Garay recibirá a Vanda Krai con su espectáculo She Loves 90s, una propuesta dedicada a los grandes hits del rock y pop femenino internacional

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

2 de marzo 2026 · 12:04hs
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con un show al aire libre

Gentileza Fabián Hernández

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con un show al aire libre

Vanda Krai y Divas

Gentileza Fabián Hernández

Vanda Krai y Divas, una noche dedicada a grandes cantantes
“She Loves 90s”: homenaje a las voces femeninas que marcaron décadas

Gentileza Fabián Hernández

“She Loves 90s”: homenaje a las voces femeninas que marcaron décadas

Este sábado 7 de marzo a las 21, el Anfiteatro Municipal Juan de Garay (Av. Arturo Illia y San Jerónimo) recibirá a Vanda Krai con su espectáculo She Loves 90s, una propuesta dedicada a los grandes hits del rock y pop femenino internacional de los años 80, 90 y 2000. La entrada será libre y gratuita y el predio contará con propuestas gastronómicas. La noche también incluirá la presentación de Divas, con otro recorrido por canciones emblemáticas interpretadas por mujeres.

Vanda Krai1

Vanda Krai celebra los clásicos de los 90

En diálogo con UNO, Vanda Krai repasó su historia personal y el origen de un proyecto que conecta distintas décadas a través de voces femeninas que marcaron a generaciones.

Nacida en Eslovaquia, la cantante mantiene desde hace más de dos décadas un vínculo con Argentina. Llegó por primera vez en agosto de 2003, a partir de un intercambio cultural. “Mi primer contacto fue con Santa Fe. Vine por un año y después volví varias veces, hasta que a fines de 2015 me mudé definitivamente”, contó. Durante ese tiempo construyó amistades y desarrolló su camino musical en la ciudad. Hace menos de dos meses se trasladó a Buenos Aires, aunque mantiene a Santa Fe como un punto central en su recorrido.

La música la acompaña desde los 12 años. Parte de su formación estuvo atravesada por el contacto temprano con el inglés y la cultura estadounidense, ya que vivió durante un tiempo en Estados Unidos en su infancia. Esa experiencia dejó huella en su relación con el repertorio de los 90. “Son canciones que me atravesaron cuando era chica. Por eso decidimos enfocarnos fuerte en esa década”, explicó.

Vanda Krai2

El espectáculo propone una selección de clásicos que forman parte de la memoria colectiva. En esta fecha compartida con Divas, cada proyecto contará con una hora de show, por lo que el repertorio será una versión ajustada del habitual, aunque sin dejar afuera nombres esenciales. En la lista aparecen bandas y artistas como No Doubt, Garbage, The Cranberries, The Cardigans, Blondie y Alanis Morissette, entre otras. “Siempre elegimos los hits más grandes y más conocidos, y también vamos sumando canciones nuevas que todavía no habíamos estrenado”, adelantó.

Además de este homenaje, Vanda es compositora y productora. De cara al sábado, la expectativa está puesta en el encuentro con el público en un espacio abierto y con acceso libre. “Es una propuesta diferente en Santa Fe, enfocada exclusivamente en repertorio de artistas mujeres. Vale la pena volver a esas décadas desde esa mirada”, sostuvo.

El espectáculo comenzará a las 21 horas y la invitación es abierta a todo público. La combinación de música en vivo, clásicos reconocibles y el entorno del anfiteatro propone una noche para compartir en familia o con amigos, con canciones que siguen sonando actuales décadas después de su lanzamiento.

LEER MÁS: Mario Milocco abre la inscripción a sus clases de acuarela y técnicas mixtas

Vanda Krai Santa Fe She Loves 90s
Noticias relacionadas
Festival Tribus, segunda edición 

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Entre los nuevos participantes se destacan influencers, artistas, deportistas y figuras con pasado en GH

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

parana le abre las puertas al cuarteto de nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

el kuelgue llega a parana

El Kuelgue llega a Paraná

Lo último

La bronca de Alarcón en Instituto: Unión era un equipo duro en los papeles

La bronca de Alarcón en Instituto: "Unión era un equipo duro en los papeles"

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Último Momento
La bronca de Alarcón en Instituto: Unión era un equipo duro en los papeles

La bronca de Alarcón en Instituto: "Unión era un equipo duro en los papeles"

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

El Promocional 2026 toma forma: nuevos equipos y un formato que promete emoción

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Fluminense, muy cerca de comprar a Rodrigo Castillo por 10.000.000 de dólares

Guerra en Medio Oriente: para la DAIA Santa Fe el conflicto puede cambiar el orden mundial y eliminar fuentes de terrorismo

Guerra en Medio Oriente: para la DAIA Santa Fe el conflicto puede "cambiar el orden mundial" y eliminar fuentes de terrorismo

Colón volvió al trabajo con varios lesionados mientras espera definiciones de la AFA

Colón volvió al trabajo con varios lesionados mientras espera definiciones de la AFA

Ovación
¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

¡Atentos Unión y Colón! Podría levantarse el paro de AFA el fin de semana

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: El grupo nos llevó a Primera

La arquera de Unión, Naila Zaninetti: "El grupo nos llevó a Primera"

Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

Unión disfruta de la mejor versión de Cristian Tarragona

¿Colón informa lo que no es y omite lo que en verdad sucede?

¿Colón informa lo que no es y omite lo que en verdad sucede?

Tras el paro del fútbol argentino: ¿Cuándo vuelve a jugar Unión?

Tras el paro del fútbol argentino: ¿Cuándo vuelve a jugar Unión?

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Vanda Krai vuelve a Santa Fe con She Loves 90s, un homenaje al pop rock femenino

Vanda Krai vuelve a Santa Fe con "She Loves 90s", un homenaje al pop rock femenino

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos