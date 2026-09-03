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Nico Paz fue elegido como el mejor jugador joven de la temporada en la Serie A de Italia

El jugador argentino tuvo un rol fundamental para que el Como consiguiera la histórica clasificación a la UEFA Champions League

3 de septiembre 2026 · 10:16hs
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Nico Paz fue elegido como el mejor jugador joven de la Serie A.

Nico Paz fue elegido como el mejor jugador joven de la Serie A.

El argentino Nico Paz fue elegido como el mejor jugador joven de la temporada 2025/26 en la Serie A de Italia, en la que tuvo una grandísima actuación con el Como. A lo largo de la campaña, Paz, que en solo seis días cumplirá 22 años, anotó 12 goles y repartió siete asistencias.

La distinción para Nico Paz

De esta manera, la joven estrella argentina tuvo un rol clave para que su equipo, el Como, finalizara en la cuarta posición con 71 puntos y consiguiera la histórica clasificación a la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante del "Viejo Continente".

Estas actuaciones le permitieron ser convocado a la Selección argentina para disputar el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, aunque el director técnico Lionel Scaloni no le dio mucho rodaje y prefirió darle minutos a jugadores como Giuliano Simeone y Nicolás González, por lo que los fanáticos del fútbol se quedaron con las ganas de verlo en los partidos decisivos.

Nico Paz, quien nació en España pero es nacionalizado argentino, hizo las categorías inferiores en el Real Madrid e incluso debutó a nivel profesional en dicho club, aunque el club de la capital española lo cedió al equipo italiano para que ganara experiencia.

¿Hereda la 10 de Messi?

Luego del retiro de Lionel Messi en la Selección argentina, todo indica que el heredero de la camiseta número 10 será Paz, quien es uno de los proyectos más ambiciosos y con mayor potencial en el fútbol europeo y mundial.

El estreno de Nico Paz con este número de camiseta podría darse en las próximas semanas, cuando se lleve la fecha FIFA que comenzará el 21 de septiembre y que se extenderá hasta el 6 de octubre.

Paz jugador Italia
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