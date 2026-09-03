Mourinho sobre el retiro de Messi de la Selección Argentina: "Lo vamos a echar de menos"

El entrenador del Real Madrid fue directo en la rueda de prensa previa al partido ante el Betis y reveló que tendrá que hacer algo que no le gusta para seguir viéndolo: mirar la MLS

José Mourinho no necesitó que le pregunten dos veces. El entrenador del Real Madrid tomó la palabra en la rueda de prensa previa al partido ante el Betis y le dedicó un elogio sin fisuras a Lionel Messi tras su retiro de la Selección Argentina:

"Hablar de Messi es complicado. No hay mucho más que decir. No hay palabras que puedan describir su calidad como jugador." Y agregó con su habitual ironía: "Tendremos que ver algún partido de la MLS, que es una cosa que no me gusta mucho, para aprovechar estos últimos años".

El portugués habló desde un lugar que pocos pueden ocupar: el de quien lo sufrió de cerca durante años. Messi fue una parte central de la carrera de Mourinho, no solo por lo que implicó aquella campaña del triplete del Barcelona en 2010, sino por resultados que dejaron marca, como el 5-0 en el Camp Nou.

Trece años después de su último cruce directo, el Special One no dudó en reconocer la dimensión del jugador que se retira de la celeste y blanca: "Es uno de esos que echas de menos siempre. Y este es uno de los de nuestra generación."

El entrenador del Madrid también fue consultado sobre la situación de Julián Álvarez en el Atlético, la gran novela del mercado europeo. Mourinho fue claro sobre cómo debería encararse de ahora en más: "No hay quien lo conozca mejor que Simeone. Cuando un jugador no está satisfecho, cuando llega el 1 de septiembre debes estarlo o no juegas. Mi sensación es que a partir de ayer y por lo menos hasta el final de la temporada, será un jugador importante para su club."