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Duelo de argentinos en el US Open: Etcheverry y Navone serán rivales en la tercera ronda

Los bonaerenses ganaron ante el británico Jacob Fearley y el italiano Matteo Berrettini, respectivamente, y se enfrentarán en la tercera ronda del US Open.

Ovación

Por Ovación

3 de septiembre 2026 · 07:41hs
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Duelo de argentinos en el US Open: Etcheverry y Navone serán rivales en la tercera ronda

Tomás Etcheverry y Mariano Navone serán rivales en la próxima instancia del US Open 2026 luego de ganarle al británico Jacob Fearnley y al italiano Matteo Berrettini, respectivamente.

Etcheverry, con sufrimiento, pudo imponerse ante el británico Fearnley en cuatro sets; el mismo, desde el comienzo, fue marcando el ritmo del partido desde el fondo a través de un servicio sólido y aprovechando los errores de su rival —acumuló 11 dobles faltas en total—; debido a esto el argentino concretó las dos primeras mangas con el mismo resultado de 6-3.

En el tercer set, el platense debió resguardarse para recargar energía, debido a la reacción de Jacob con devoluciones claves, además de conectar 10 saques directos que Tomás no pudo recepcionar; de esta manera logró descontar con un 6-3.

Para la cuarta y última manga, Etcheverry, con nuevas energías y gracias a la agresividad en sus tiros y mayor concentración, realizó un quiebre determinante que le permitió sostener la ventaja hasta cerrar el partido con el mismo resultado que los otros tres, luego de tres horas y 18 minutos de juego.

De esta manera, Tomás pudo igualar su mejor registro sobre la cancha de cemento del parque de Nueva York, Flushing Meadows–Corona Park, al alcanzar la misma instancia que en los inicios de este año en Melbourne Park, en el Abierto de Australia.

Por su parte, Mariano Navone logró remontar el partido ante el italiano en un encuentro durísimo para el argentino. El partido comenzó para el tenista romano: al romper el saque de Navone en el momento justo y, gracias a la contundencia en su servicio -consiguió 15 aces en total-, consiguió llevarse el primer set por 6-3.

Pero el oriundo de la ciudad de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, no permitiría que el italiano número 43 del ranking mantuviera ese buen nivel; volcó todo su potencial con el drive y la constancia, lo que llevó a Berrettini a cometer una serie de errores que favorecieron al argentino, quien se llevó la segunda manga por 6-3.

A partir del tramo previamente mencionado, el encuentro se hizo cuesta arriba para el italiano; aun así, el tercer set fue tan parejo que algunos games duraron entre 4 y 5 minutos, creando suspenso en cada punto. Pero Navone consiguió desplegar su buen juego, el mismo que lo llevó a ganarle al serbio Novak Djokovic en la ronda anterior, para adelantarse por 6-4.

La última manga fue una de las más peleadas; el encuentro se fue al tie-break, donde el argentino mantuvo la tranquilidad para, en muerte súbita, sellar la clasificación con un set final de 7-6 tras 3 horas y media de juego.

Estas dos victorias, la de Etcheverry (32.º) ante Fearnley y la de Navone (49.º) ante Berrettini, confirman dos situaciones en el US Open: primero, que ambos se enfrentarán en la tercera ronda del certamen; y segundo, que con este duelo se asegura la presencia de un tenista argentino entre los mejores 16 de la competencia (octavos de final/cuarta ronda).

Resultados de los argentinos en el US Open

  • Tomás Etchverry ante Jacob Fearnley: 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3
  • Mariano Navone ante Matteo Berrettini: 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (4)

US Open Etcheverry Navone
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