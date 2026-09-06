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Video: así fue el despiste con el que Colapinto arruina el GP de Italia

El argentino Franco Colapinto peleaba por la tercera posición, cuando se fue de largo en una curva y cayó al decimosexto lugar. Terminó noveno en el GP de Italia.

Ovación

Por Ovación

6 de septiembre 2026 · 12:14hs
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Video: así fue el despiste con el que Colapinto arruina el GP de Italia

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tiró a la basura todo lo bueno que había hecho durante el fin de semana en el Gran Premio de Italia y dilapidó sus oportunidades de conseguir un buen resultado.

Colapinto, que con el nuevo paquete de actualizaciones en su Alpine había conseguido el séptimo lugar en la clasificación, estaba cuarto y se ilusionaba con la posibilidad de pelear por su primer podio en la categoría reina del automovilismo.

Sin embargo, en la sexta vuelta se fue de largo en una curva y cayó al decimosexto lugar, desperdiciando todo el progreso que había tenido en los últimos días.

Por otra parte, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly (Alpine), da batalla y se mantiene en la séptima posición, solo por detrás de los equipos de punta.

Pese al error de Colapinto, Alpine demostró a lo largo de todo este Gran Premio de Italia que si los pilotos acompañan están para pelear cada vez más arriba.

El error de Colapinto que arruinó su participación en el GP de Italia

Colapinto Italia Fórmula 1
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