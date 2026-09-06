Scaloni apareció en el GP de Italia de Fórmula 1: "Ahora estoy disfrutando"

El director técnico de la Selección argentina se mostró sorprendido por la categoría reina del automovilismo.

El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, dijo presente en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y reconoció que "ahora estoy disfrutando".

En la previa de la carrera que se lleva a cabo en el "Templo de la Velocidad" de Monza, Scaloni hizo referencia al Mundial 2026 en el que sus dirigidos cayeron en la gran final y reconoció que "hemos tenido ese mes estresante", aunque destacó que "ahora estoy disfrutando... Ya se viene otra fecha FIFA, pero cuando podemos nos acercamos a este mundo que es increíble".

Scaloni incluso tuvo la posibilidad de ver los monoplazas de cerca y se mostró sorprendido por los avances tecnológicos que muestran: "Es una cosa espectacular lo que ha cambiado la Fórmula 1... Mi hijo es apasionado y a este circuito vale la pena venir".

¡HOLA, LIO! Scaloni dice presente en Monza para vivir el #ItalianGP y alentar a Franco Colapinto, quien largará desde el 7° lugar.



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Por otra parte, se refirió a otro de los deportes que lo apasionan, que es el ciclismo, y detalló que "la mayoría de los pilotos lo practican. El otro día estuve en Mallorca con Carlos Sainz Jr."

Qué dijo Scaloni de Franco Colapinto

Por último, habló del argentino Franco Colapinto (Alpine), quien largó en la séptima colocación gracias a la buena clasificación que protagonizó este sábado: "Esperando a ver qué pasa con los Alpine. Están ahí adelante con Franco séptimo y el compañero primero... Ojalá pueda sumar porque es un circuito que, me imagino, debe ser el más lindo para conseguir un buen resultado".

Scaloni es el director técnico de la Selección argentina desde mediados del 2018 y condujo a la "Albiceleste" hacia los títulos en el Mundial de Qatar y en la Finalissima 2022, mientras que también conquistó la Copa América de 2021 y 2024.

Luego de la derrota en la final del Mundial 2026 contra España, Scaloni expresó que recién a fin de año definirá su futuro con la Selección.