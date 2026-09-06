Video: El dramático accidente de Leclerc que cambió la carrera y benefició a Colapinto

Ferrari tuvo un comienzo de terror en Monza: Leclerc abandonó tras un fuerte golpe contra el muro y Colapinto aprovechó para avanzar hasta el cuarto lugar.

Ferrari tuvo un arranque para el olvido en el Gran Premio de Italia. En apenas tres vueltas, la escudería local pasó de protagonizar una intensa lucha entre sus pilotos a quedarse sin Charles Leclerc, quien sufrió un fuerte accidente que obligó a detener la carrera.

La largada ya había entregado tensión. Leclerc, que había partido cuarto, y Lewis Hamilton, quinto, disputaron posiciones prácticamente a la par , en una maniobra que estuvo cerca de terminar en un toque. El británico perdió varios lugares tras esa lucha.

Pero el golpe más duro para Ferrari llegó pocos minutos después.

Fuerte golpe y abandono de Leclerc

En la tercera vuelta, Leclerc perdió el control de su Ferrari y terminó impactando contra el muro. El accidente fue de consideración y provocó la bandera roja, obligando a detener momentáneamente la competencia.

El monegasco no pudo continuar y quedó fuera de la carrera en el circuito donde Ferrari corre como local. Visiblemente afectado por lo sucedido, Leclerc no pudo contener las lágrimas mientras se retiraba de su monoplaza.

El accidente generó conmoción en las tribunas de Monza, donde los aficionados de Ferrari esperaban una jornada completamente diferente.

Colapinto, beneficiado y cuarto

En medio del caos, Franco Colapinto volvió a sacar provecho de una gran largada. El argentino de Alpine había partido séptimo, pero avanzó posiciones rápidamente y, tras el abandono de Leclerc, quedó ubicado en un sorprendente cuarto lugar.

Rewind to the race start



Gasly got a great getaway on his maiden pole #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/hasvaKnTLC — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

El piloto argentino también consiguió superar a Oscar Piastri, para meterse entre los cuatro primeros en las primeras vueltas y quedar nuevamente en una posición de privilegio en una carrera que prometía mucho para Alpine.

Su compañero de equipo, Pierre Gasly, había largado desde la pole position, pero perdió el liderazgo ante George Russell y pasó a ocupar el segundo puesto.

Así, el inicio del Gran Premio de Italia tuvo todos los condimentos: el drama de Ferrari, el abandono de Leclerc y un Colapinto que aprovechó cada oportunidad para avanzar posiciones en una de las carreras más esperadas del calendario de la Fórmula 1.