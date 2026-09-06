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Colapinto rompió en llanto tras el GP de Italia: "Era una gran oportunidad"

El piloto argentino Franco Colapinto terminó noveno en Monza y sumó dos puntos después de haber llegado a estar cuarto.

Ovación

Por Ovación

6 de septiembre 2026 · 12:54hs
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Colapinto rompió en llanto tras el GP de Italia: Era una gran oportunidad

Franco Colapinto no pudo ocultar su frustración después del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto de Alpine tuvo un comienzo destacado, avanzó desde el séptimo puesto hasta colocarse cuarto y parecía encaminado a completar una de sus mejores carreras del año, pero un despiste en la sexta vuelta lo hizo caer hasta la decimosexta posición.

Finalmente, logró recuperarse y cruzó la bandera a cuadros en el noveno lugar, aunque la emoción pudo más y terminó entre lágrimas.

“Fue una carrera dura, muy frustrante. Creo que tenía una gran oportunidad y no la aproveché, así que estoy triste”, reconoció Colapinto tras la competencia.

El argentino lamentó especialmente el error cometido luego del relanzamiento provocado por el accidente de Charles Leclerc, ya que consideró que el rendimiento mostrado por el Alpine durante todo el fin de semana le permitía aspirar a un resultado mucho más importante.

A pesar del golpe, Colapinto no bajó los brazos y protagonizó una gran remontada para recuperar siete posiciones y terminar noveno, a solo dos puestos del italiano Kimi Antonelli, ganador de la carrera tras una remontada histórica desde el decimonoveno lugar.

El argentino sumó así dos puntos, mientras que su compañero Pierre Gasly finalizó séptimo después de haber largado desde la pole position.

Se aprovechó una oportunidad muy importante para el equipo y para mí. Un poco triste, pero no, es aprender de esto”, sostuvo el piloto de Alpine.

La Fórmula 1 tendrá una nueva cita el próximo fin de semana con el Gran Premio de España, que se disputará en Madrid, donde Colapinto buscará dejar atrás la frustración de Monza y aprovechar el buen rendimiento que mostró su monoplaza durante todo el fin de semana italiano.

La palabra de Franco Colapinto tras su noveno puesto en Monza

Colapinto Italia Monza
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