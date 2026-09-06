Colapinto se despistó, cayó al 16° y protagonizó una gran remontada en Monza

Franco Colapinto llegó a estar tercero en el GP de Italia, sufrió un despiste que lo hizo retroceder once posiciones y terminó noveno para sumar dos puntos.

Franco Colapinto protagonizó un Gran Premio de Italia cargado de emociones. El argentino tuvo un comienzo brillante, llegó a ubicarse tercero con su Alpine, pero un despiste después del relanzamiento por el accidente de Charles Leclerc lo hizo caer hasta el 16° puesto. Lejos de bajar los brazos, inició una gran remontada y terminó noveno, sumando dos puntos.

El piloto de Pilar había largado desde una excelente séptima posición , después de una clasificación que había generado grandes expectativas en Alpine. Y durante las primeras vueltas confirmó el potencial de su monoplaza en el mítico circuito de Monza.

Franco Colapinto, de tercero al puesto 16

Colapinto tuvo una largada muy positiva y rápidamente se metió en la pelea por los primeros lugares. En medio de una carrera accidentada, el argentino llegó a ocupar el tercer puesto, aunque la situación cambiaría pocos minutos después.

El fuerte accidente de Charles Leclerc obligó a detener la competencia con bandera roja. Luego del relanzamiento, Colapinto perdió el control de su Alpine en una maniobra que terminó con el argentino fuera de pista.

El despiste tuvo un costo enorme: cayó desde las posiciones de privilegio hasta el 16° lugar, perdiendo once posiciones y prácticamente todas sus posibilidades de luchar por un resultado destacado.

Pero el Alpine tenía un ritmo competitivo y Colapinto aprovechó cada oportunidad para recuperar terreno.

Una remontada para rescatar dos puntos

A partir de allí comenzó otra carrera para el argentino. Colapinto fue avanzando progresivamente y superó a Carlos Sainz, Esteban Ocon y Nico Hülkenberg, metiéndose nuevamente en la pelea por los puntos.

El piloto de Alpine protagonizó además una de las maniobras destacadas de su remontada, cuando realizó un doble adelantamiento sobre Gabriel Bortoleto y Ollie Bearman para ubicarse décimo.

No se conformó con eso. Poco después superó a Yuki Tsunoda y alcanzó la novena posición, desde donde intentó acercarse a Arvid Lindblad.

Finalmente, no pudo superar al británico-sueco y recibió la bandera a cuadros en el noveno lugar, resultado que le permitió sumar dos unidades para el campeonato.

Con estos puntos, Colapinto llegó a 21 unidades en la temporada 2026 y se ubica en el duodécimo puesto del Campeonato de Pilotos. Pierre Gasly, su compañero en Alpine, terminó séptimo y sumó seis puntos, por lo que acumula 41 y marcha décimo.

El reconocimiento de Alpine para Colapinto

Más allá del despiste, el equipo francés quedó conforme con la actuación del argentino y destacó especialmente su capacidad para recuperarse cuando parecía que la carrera estaba prácticamente perdida.

“¡Qué manejo, Franco!”, publicó Alpine después de la competencia, en reconocimiento a la remontada que le permitió a Colapinto regresar a la zona de puntos.

El resultado también sirve como confirmación del buen funcionamiento que mostró Alpine durante todo el fin de semana en Monza. Colapinto tuvo ritmo para pelear adelante y, pese al error que lo relegó, consiguió cerrar la jornada con dos puntos importantes.

Antonelli hizo historia en Monza

La carrera terminó con una victoria impactante de Kimi Antonelli, quien largó desde el 19° puesto debido a una penalización por el cambio de su unidad de potencia.

El italiano protagonizó una remontada extraordinaria y terminó imponiéndose sobre su compañero de Mercedes, George Russell, mientras que Max Verstappen completó el podio.

Fue, además, un triunfo histórico para Antonelli: se convirtió en el primer italiano en ganar el Gran Premio de Italia en Monza desde Ludovico Scarfiotti en 1966.

Con su séptima victoria del año, Antonelli llegó a 267 puntos y amplió su ventaja en la pelea por el campeonato.

Ahora, Colapinto tendrá rápidamente una nueva oportunidad. La próxima fecha de la Fórmula 1 será el Gran Premio de España, que se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Madring.