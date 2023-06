Tres delincuentes armados quisieron robar un comercio, golpearon a su dueño pero escaparon sin nada

A la vivienda según relató ingresaron dos personas en un primer momento: "mientras el mas grande me agarra del cuello, el que yo supongo era menor, sacó un arma de la mochila, me apuntó y me empezaron a amenazar. Ellos querían que me tire al piso y yo les ofrecí que se llevaran lo que quieran: dinero o baterías. Como yo no les hacía caso comenzaron a pegarme y llamaron a un tercero, armado, más violento que esperaba en el vehículo y ahí si me preocupé porque tenían intención de entrar a la vivienda, que es el lugar en donde viven mis padres".

"El último finalmente pasó atrás, agarró y quiso forcejear con mi mamá (su papá justo había salido a hacer una diligencia y no estaba), que pudo zafar y salir a la calle corriendo y a los gritos. Yo pienso que fue esto lo que hizo que decidieran escapar, porque finalmente se fueron y no se llevaron nada", afirmó la víctima.

Al ser consultado como estaba después de lo sucedido dijo que "adolorido, con el labio roto y varios golpes. Lo que más me importa es que me rompieron los lentes y debo de ir a hacerme unos porque los necesito para trabajar"

Por último, dejó una frase que se repite en casi todos los episodios de robo o violencia por parte de las víctimas "Me da bronca e impotencia como se manejan, la impunidad con que lo hacen. Había mucha gente, tráfico, pero nada les importa, lo hacen igual"

