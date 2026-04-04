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Homicidio en barrio Yapeyú: un hombre fue asesinado de un balazo y hallaron un arma robada a un policía en 2023

El accionar policial permitió identificar a la víctima como Ignacio Villarroel y hallar una pistola 9 mm robada a un policía en 2023; investigan si fue usada en el crimen.

Juan Trento

Por Juan Trento

4 de abril 2026 · 11:53hs
Asesinaron a un hombre en barrio Yapeyú

gentileza

Asesinaron a un hombre en barrio Yapeyú

Este Viernes Santo, antes de la medianoche, sobre pasaje Ruiz al 9700, en barrio Yapeyú, en el extremo noroeste de la capital santafesina, se escucharon numerosos disparos de arma de fuego.

Cuando los vecinos salieron de sus viviendas, encontraron a un hombre tendido e inmóvil en la vía pública. Fueron ellos quienes denunciaron el suceso a los operadores de la central de emergencias 911.

Minutos después, arribaron al lugar oficiales de Orden Público, de Cuerpos, el médico policial, investigadores de Homicidios y peritos criminalísticos, estos últimos pertenecientes a la Policía de Investigaciones (PDI).

La víctima fue identificada como Ignacio Manuel Villarroel, de 29 años, quien presentaba un impacto de bala en el hemitórax izquierdo y heridas de arma blanca en la región pectoral derecha. No se descarta que los atacantes hayan sido al menos dos personas.

Testigos e imágenes

Con la presencia policial en el lugar, los agentes dividieron tareas: por un lado, entrevistaron a vecinos en busca de testigos que pudieran aportar información sobre el ataque; por otro, constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas en la zona.

Los investigadores presumen que dichos dispositivos podrían contener registros clave del momento del crimen y de los movimientos previos de la víctima.

El dato

Una vecina de la zona donde ocurrió el asesinato relató a los policías que, tras escuchar un ruido en el patio de su casa, encontró un arma de fuego envuelta en una bolsa plástica. A partir de ese dato, los efectivos se dirigieron al domicilio y, con autorización de la propietaria, ingresaron al patio, donde procedieron al secuestro del arma.

Se trataba de una pistola calibre 9 milímetros, con la numeración visible. Al verificar los registros, los agentes confirmaron que el arma había sido robada a un policía en 2023, durante un hecho ocurrido en su vivienda, junto con una caja que contenía más de 60 municiones del mismo calibre.

Los pesquisas de Homicidios de la PDI, en trabajo conjunto con la policía capitalina y los peritos, avanzan en distintas líneas investigativas para esclarecer el crimen.

Peritajes criminalísticos

La novedad sobre el homicidio de Villarroel, junto con el secuestro del arma de guerra, fue informada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la PDI Región I, ambas dependientes de la Policía de Santa Fe.

Posteriormente, se dio intervención al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Estanislao Giavedoni, quien ordenó la intervención del médico policial para constatar el fallecimiento, la identificación de testigos, la verificación de cámaras de seguridad, la realización de peritajes criminalísticos tanto en la escena del crimen como sobre el arma secuestrada, y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la correspondiente necropsia.

Los peritajes fueron realizados por especialistas del área Científica de la PDI, e incluyeron tareas planimétricas, fotografía, análisis de stub, balística, huellas y rastros.

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