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Un angustiado Newell's visitará a Central Córdoba con la urgencia de ganar

Central Córdoba y Newell's se enfrentarán, desde las 20.30, en el Estadio Madre de Ciudades, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026

5 de abril 2026 · 08:35hs
Un angustiado Newells visitará a Central Córdoba con la urgencia de ganar

Central Córdoba y Newell's se enfrentarán desde las 20.30 en el Estadio Madre de Ciudades, por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. La Lepra viene de quedar eliminada de la Copa Argentina ante Acasusso y necesita sumar de a tres en Santiago del Estero para seguir escapando de la zona baja.

Central Córdoba había vuelto al triunfo en el 1-0 ante Riestra, sin embargo, unos días más tarde, volvió a perder. Y de qué manera. El Ferroviario viene de ser goleado 5-0 ante Estudiantes en UNO en un partido que se destrabó en el segundo tiempo, pero que lejos estuvo de llevarse algo de La Plata.Los dirigidos por Lucas Pusineri están 11° con 14 puntos, y en caso de ganar, se meterá en la pelea por estar dentro de los primeros ocho.

Un golpazo más y van.Newell’s cayó 2-0 ante los habituales suplentes de Acassuso y quedó eliminado de la Copa Argentina."A veces uno se queda sin recursos y herramientas para poder cambiarlo. Por ahora puedo pensar hasta aquí adelante, no a largo plazo. Si yo me quisiera vengo y digo me voy", aseveró enfurecido Frank Darío Kudelka luego de la derrota.La Lepra está última en la zona A del Apertura con 6 puntos y antepenúltima en la tabla anual. Además, sigue el exodo de dirigentes. El vocal de la Comisión Directiva, Pablo Cerra, presentó su renuncia y se suma a las salidas de Roberto Sensini (director deportivo) y Fernando Bacci (secretario técnico).

Probables formaciones de Newell's y Central Córdoba

Central Córdoba:Josué Reinatti; Bruno Cabrera, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Jerónimo Russo o Martín Luciano; Rodrigo Herrera o Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Walter Núñez; Matías Cóccaro. DT: Frank DaríoKudelka.

Newell's: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Juan Pablo Pignani, Facundo Mansilla y Diego Barrera; Matías Vera, Juan José Cardozo y Lucas González, Ezequiel Naya y Michael Santos. DT: LucasPusineri.

Hora: 20.30.

TV: ESPN Premium.

Árbitro:Hernán Mastrángelo.

VAR: Fernando Echenique.

Estadio: Madre de Ciudades.

Central Córdoba Newell's apertura
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