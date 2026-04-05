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Gimnasia y Huracán, en duelo de necesitados pensando en llegar a los playoffs

Gimnasia y Huracán se enfrentarán este domingo, desde las 15.30, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 13 del Torneo Apertura

5 de abril 2026 · 08:28hs
Gimnasia y Huracán, en duelo de necesitados pensando en llegar a los playoffs

Gimnasia y Huracán se enfrentarán este domingo en el Estadio Juan Carmelo Zerillo por la fecha 13 del Torneo Apertura 2026. Tanto el Lobo como el Globo se encuentran fuera de la zona de clasificación a playoffs y buscarán una victoria que los meta, parcialmente, entre los ocho mejores de la Zona B.

El encuentro se jugará desde las 15.30, con arbitraje de Jorge Baliño y en el VAR lo acompañará Yamil Possi. La televisación estará a cargo de ESPN Premium.

El Lobo viene de sufrir dos derrotas consecutivas y no logra salir de la irregularidad. En lo que va del torneo ganó cuatro partidos, empató dos y perdió cinco, lo que lo posiciona en el undécimo puesto de la Zona B con 14 puntos, a dos del último clasificado que a día de hoy es Barracas Central.

Por su parte,el equipo de Parque Patricios tiene un presente muy parecido al de Gimnasia y se encuentra décimo con las mismas unidades, pero como cuenta con mejor diferencia de gol está arriba en la tabla.

A su vez, el domingo pasado Huracán se impuso por 2-1 ante Olimpo por los 32vos de final de la Copa Argentina y pasó de ronda, donde deberá enfrentarse a Barracas Central.

Los dos saben que si ganan se meterán, al menos por unas horas, entre los ocho mejores de la Zona B y estarán en la lucha por la clasificación a octavos, mientras que un empate dejará a ambos inconformes.

El que pierda seguirá con chances de meterse en playoffs pero quedará muy complicado de cara al cierre del Apertura.

Probables formaciones de Gimnasia y Huracán

Gimnasia: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Lucas Castro, Ignacio Miramón, Nicolás Barros Schelotto; Ignacio Fernández, Marcelo Torres, Manuel Panaro. DT: Fernando Zaniratto.

Huracán: Sebsatián Meza; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Leonardo Gil, Facundo Waller, Thaiel Peralta, Óscar Romero; Luciano Giménez. DT: Diego Martínez.

Hora: 15.30.

Árbitro: Jorge Baliño.

VAR: Yamil Possi.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

TV: ESPN Premium.

Gimnasia Huracán apertura
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