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Ante su gente, River buscará seguir de racha positiva ante Belgrano

River busca alcanzar su cuarto triunfo consecutivo cuando reciba a Belgrano, desde las 18, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Apertura

5 de abril 2026 · 08:21hs
Ante su gente, River buscará seguir de racha positiva ante Belgrano

River busca alcanzar su cuarto triunfo consecutivo este domingo cuando reciba a Belgrano por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Apertura. Se disputará, desde las 18 y contará con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, mientras que José Carreras estará en el VAR. Además, el encuentro será televisado por TNT Sports.

El equipo de Eduardo Coudet viene de disputar su último partido hace dos semanas cuando, por la duodécima fecha del Torneo Apertura, venció 2-0 a Estudiantes de Rio Cuarto en Córdoba. Al ´Millonario´ le costó más de lo pensado el encuentro ante, quizás, el peor equipo del campeonato y recién lo pudo abrir a los 25 minutos del complemento con el gol de penal de Gonzalo Montiel mientras que, a los 55, Maximiliano Salas sentenció el triunfo.

Para este partido ante el Pirata , el exentrenador de Racing contará con las bajas de los laterales Marcos Acuña y Montiel, fuera de los convocados por acumulación de tarjetas amarillas y por lesión, respectivamente. Los reemplazantes de los campeones del mundo con la Selección argentina serían el uruguayo Matías Viña y Fabricio Bustos.

Las incógnitas que mantiene Coudet en el armado del equipo para recibir a Belgrano son las de si ratificar a Ian Subiabre como puntero izquierdo y a Joaquín Freitas detrás del centrodelantero Sebastián Driussi o si hacer ingresar al ecuatoriano Kendry Páez y a Salas, respectivamente.

Por su parte, el equipo de Ricardo Zielinski viene de disputar su último partido el pasado viernes cuando le ganó 3-0 a Atlético de Rafaela, en San Luis por los treintaidosavos de final de la Copa Argentina.

En lo que al Torneo Apertura respecta, los cordobeses perdieron el último encuentro por 2-1 ante Racing en el estadio Julio César Villagra y, con este resultado, quedaron en el cuarto puesto con 19 puntos. Para esta visita al estadio Monumental, el entrenador ex Independiente haría una sola modificación con respecto a la goleada sobre Atlético de Rafaela: el ingreso de Lucas Passerini por Lautaro Gutiérrez como centrodelantero.

Probables formaciones de River y Belgrano

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Maximiliano Salas o Joaquín Freitas; y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Alcídes Benítez, Leonardo Morales, Álvaro Ocampo, Federico Ricca; Franco Vázquez, Adrián Sánchez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski. #AgenciaNA

Estadio: Monumental.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: José Carreras.

Horario: 18.

River Belgrano apertura
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