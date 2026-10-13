Comienza el debate del Presupuesto 2027 en Diputados

La Cámara baja abrirá este martes al mediodía el tratamiento en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El cronograma parlamentario contempla reuniones informativas hasta la primera semana de noviembre. El plan del Gobierno es sancionar la ley antes de fin de año.

La Cámara de Diputados abrirá este martes el debate en comisión del proyecto de Presupuesto 2027 . La discusión comenzará al mediodía en la Comisión de Presupuesto y Hacienda , con la e xposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman , quien brindará detalles sobre los principales lineamientos del proyecto.

La Libertad Avanza cuenta con 95 diputados y necesita reunir al menos 129 votos para alcanzar el quórum y avanzar con el tratamiento en el recinto.

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Uno de los principales condicionantes a la hora de sumar aliados que enfrenta el oficialismo es que alrededor del 70 por ciento del gasto ya está comprometido en prestaciones previsionales, programas sociales y otras obligaciones del Estado.

A esto se suman los reclamos de las provincias por recursos para obras públicas, el financiamiento de las universidades y la cobertura de las cajas jubilatorias provinciales. Además, el proyecto deberá contemplar los fondos necesarios para las prestaciones vinculadas con la discapacidad.

De momento, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantiene conversaciones con los gobernadores para acercar posiciones y facilitar la aprobación del Presupuesto antes de que termine el año.

El cronograma parlamentario contempla reuniones informativas hasta la primera semana de noviembre, con el objetivo de emitir dictamen y avanzar posteriormente con el tratamiento legislativo.

La intención del Gobierno es conseguir la sanción de la ley antes de fin de año. Para alcanzar ese objetivo, serán determinantes los acuerdos que logre reunir tanto en Diputados como en el Senado.