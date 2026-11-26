La iniciativa impulsada por Javier Milei fue aprobada con 141 votos afirmativos y 99 abstenciones. La Cámara baja aceptó los cambios introducidos por el Senado, que estableció una mayoría absoluta para remover a los integrantes del directorio.

Diputados convirtió en ley la reforma del Banco Central y quedó firme el mandato de emisión cero

La Cámara de Diputados convirtió este jueves en ley la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , luego de aceptar las modificaciones que había introducido el Senado. El proyecto, considerado prioritario por el presidente Javier Milei , obtuvo 141 votos afirmativos y 99 abstenciones.

La decisión de los bloques opositores de abstenerse, en lugar de votar en contra, evitó que el oficialismo pudiera insistir con la redacción original de la iniciativa, que había conseguido media sanción en Diputados el 26 de agosto.

Uno de los principales puntos de discusión durante el tratamiento estuvo relacionado con las condiciones para remover a los integrantes del directorio del organismo. La propuesta original establecía que esa decisión necesitaba el respaldo de dos tercios de los votos de ambas cámaras, un mecanismo que buscaba darle mayor protección institucional a las autoridades monetarias frente a futuros cambios de gobierno.

Sin embargo, esa disposición fue modificada por el Senado el 24 de septiembre. El texto finalmente aprobado establece que alcanza con una mayoría absoluta para remover a los funcionarios y deja exclusivamente en manos de la Cámara alta la decisión sobre la integración del directorio, sin intervención de Diputados.

Los argumentos durante el debate

Durante la discusión, la diputada de Unión por la Patria Julia Strada cuestionó la reforma y recordó que Carlos Menem, durante su presidencia, vetó en 1992 una modificación de la Carta Orgánica que, según sostuvo, tenía características similares a la impulsada por el actual Gobierno.

"En la década de los noventa, el menemismo no quiso que el Banco Central tomara deuda externa con privados porque eso comprometía el rol del Banco Central como defensor de los depósitos", afirmó.

La economista también advirtió que el nuevo marco legal permitiría utilizar las reservas como garantía para endeudar al organismo, algo que, a su entender, representa un riesgo para los argentinos.

Desde la UCR, Diógenes González confirmó su acompañamiento a la iniciativa y defendió la necesidad de contar con un Banco Central independiente.

"Nos ajustamos a lo que entendemos que debe ser, que es cuidar el valor de la moneda. Cuidarnos de la inflación es la manera de cuidar a los sectores populares. Hubiéramos preferido que esta Cámara insistiera con lo votado con la mayoría de dos tercios. Este no es el mejor proyecto, pero sí el posible", sostuvo.

Por La Libertad Avanza, Mercedes Llano defendió la reforma y planteó que su objetivo es evitar que futuros gobiernos puedan modificar el rumbo monetario.

"Un presidente con las convicciones de Javier Milei quizás no necesite de una ley que le impida disponer discrecionalmente de los recursos del Banco Central. Pero no podemos confiar en que quienes lo sucedan tengan la misma convicción", señaló.

En tanto, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, rechazó tanto el proyecto original como la versión modificada en el Senado. El diputado cuestionó que la reforma, según su interpretación, busca proteger los intereses del capital financiero por encima de las necesidades sociales.

También advirtió sobre la posibilidad de utilizar las reservas del Banco Central como garantía para el endeudamiento externo y cuestionó al titular del organismo, Santiago Bausili.

En la misma línea, Romina Del Plá, del Partido Obrero, consideró que la reforma profundiza un modelo en el que el Banco Central queda al servicio del capital financiero y no de las necesidades sociales.

Qué cambia con la reforma del Banco Central

La modificación de la Carta Orgánica establece como objetivo central del organismo la preservación del valor de la moneda. De esta manera, reemplaza el esquema de múltiples objetivos que había incorporado la reforma de 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, por un mandato único asociado al principio de emisión cero.

El nuevo marco también prohíbe distintas herramientas de financiamiento al sector público, entre ellas los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y la compra de títulos públicos en el mercado primario.

La iniciativa busca limitar las posibilidades de que el Banco Central financie al Estado mediante la emisión monetaria y establece restricciones sobre las atribuciones de su directorio en materia de orientación del crédito y políticas crediticias diferenciadas.

El argumento central del Gobierno es que el saneamiento actual de las cuentas del organismo no resulta suficiente si una futura administración puede volver a recurrir a la emisión monetaria para financiar sus gastos. Por eso, Milei impulsa un esquema que busca dejar esas restricciones establecidas por ley y evitar que puedan modificarse con facilidad.